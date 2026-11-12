РЕБ на дахах без згоди ОСББ: за перешкоджання військовим може загрожувати до восьми років ув'язнення

Верховна Рада планує розглянути законодавчі зміни, які дозволять військовим розміщувати засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) та радіоелектронної розвідки (РЕР) на приватній і комунальній нерухомості без попередньої згоди власників. Йдеться про дахи багатоквартирних будинків, земельні ділянки, приватні будівлі та території підприємств.

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Профільний парламентський комітет пропонує ухвалити законопроєкт № 16210 одразу за основу та в цілому, але в редакції, яку підготували його члени. Таким чином, депутати можуть проголосувати не лише за загальну ідею, а й за конкретний механізм розміщення військового обладнання.

Водночас у парламенті зареєстрували альтернативний законопроєкт № 16210−1, автори якого пропонують більше гарантій для власників нерухомості. Однак 12 листопада профільний комітет рекомендував відхилити цю альтернативну ініціативу.

Як військові зможуть використовувати приватну нерухомість

Основна мета законопроєкту № 16210 — створити правові умови для швидкого розгортання систем РЕБ і РЕР, які мають захищати населені пункти та важливі об'єкти від повітряних атак.

У запропонованій комітетом редакції передбачено, що військові зможуть розміщувати обладнання на земельних ділянках і нерухомості незалежно від форми власності та цільового призначення. Зокрема, йдеться про дахи будівель, вежі, щогли, опори та інші висотні конструкції.

Для встановлення РЕБ на дахах багатоквартирних будинків не потрібно буде отримувати згоду статутних органів ОСББ. Військова адміністрація зможе ухвалити відповідне рішення на підставі звернення військового командування, уповноваженого організовувати радіоелектронне прикриття важливих державних об'єктів.

Для земельних ділянок також передбачено можливість розміщення обладнання без згоди власників і користувачів. Рішення ухвалюватиме Київська міська або обласна військова адміністрація. На розгляд звернення військового командування відводиться п'ять днів.

При цьому площа території для розміщення обладнання не повинна перевищувати 0,05 га, тобто 500 кв. м, за винятком окремих випадків, пов'язаних із монтажем тимчасової вежі заввишки 50 метрів.

Військові адміністрації мають повідомляти власників про ухвалені рішення. Саме погодження власника для встановлення обладнання не передбачене.

За перешкоджання може загрожувати до восьми років ув'язнення

Законопроєкт передбачає обов'язок власників і користувачів нерухомості забезпечувати доступ військових до об'єктів, на яких планують розмістити РЕБ або РЕР.

Окремо в документі є посилання на статтю 114−1 Кримінального кодексу України — про перешкоджання законній діяльності Збройних сил та інших військових формувань в особливий період.

За цією статтею передбачено від п'яти до восьми років позбавлення волі. Якщо такі дії призвели до загибелі людей або інших тяжких наслідків, покарання становить від восьми до 15 років.

Важливо, що йдеться саме про перешкоджання законній діяльності військових. Сам факт незгоди власника з використанням його майна не означає автоматичного засудження: для кримінальної відповідальності мають бути встановлені ознаки відповідного правопорушення.

Хто оплачуватиме електроенергію та відновлення майна

У редакції комітету передбачено, що власникам компенсуватимуть вартість електроенергії, послуг зв'язку та інші витрати, необхідні для роботи обладнання. Відшкодування має здійснюватися на підставі договорів у порядку, який визначить Кабінет Міністрів.

Водночас витрати на прокладання кабелів електроживлення та встановлення резервних генераторів покладаються на місцеві державні адміністрації.

Якщо під час розміщення, експлуатації, обслуговування або демонтажу обладнання буде пошкоджено будівлю чи земельну ділянку, завдану шкоду мають відшкодувати. Після завершення використання об'єкта обладнання демонтують, а нерухомість повинні привести до стану, придатного для подальшого використання за призначенням.

Однак конкретний порядок розрахунку та виплати компенсацій ще має визначити уряд.

Альтернативний законопроєкт пропонує інші умови для власників

10 листопада група народних депутатів на чолі з Дмитром Разумковим зареєструвала альтернативний законопроєкт № 16210−1. Його назва прямо вказує на намір посилити врахування майнових прав громадян.

Цей варіант передбачає розміщення військового обладнання на приватній нерухомості за згодою власника та на договірних умовах. Також пропонується передбачити щомісячну плату за користування майном, компенсацію комунальних витрат і документально підтверджених збитків.

Таким чином, різниця між двома підходами принципова. Основний законопроєкт у редакції комітету дозволяє військовим використовувати нерухомість без згоди власників за рішенням військової адміністрації. Альтернативний варіант робить акцент на погодженні з власником і договірному оформленні такого використання.

Проте профільний комітет 11 листопада розглянув альтернативний документ і рекомендував парламенту його відхилити. Висновок комітету щодо цього законопроєкту оприлюднили 12 листопада.

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Коли можуть запрацювати нові правила

Станом на 12 листопада 2026 року жоден із цих законопроєктів ще не став законом. Комітет рекомендував парламенту підтримати № 16210 у доопрацьованій редакції за основу та в цілому, а альтернативний № 16210−1 — відхилити.

Якщо депутати підтримають основний документ, нові правила набудуть чинності наступного дня після його офіційного опублікування. Запропонований механізм має діяти під час воєнного стану. Для окремих положень щодо використання земельних ділянок також передбачено період у шість місяців після припинення або скасування воєнного стану.

Отже, питання встановлення РЕБ на дахах ОСББ і приватній нерухомості може бути врегульоване без обов'язкового погодження з власниками. Водночас остаточні умови залежатимуть від рішення Верховної Ради та тексту закону, який у разі ухвалення буде переданий на підпис.

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