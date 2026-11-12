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12 листопада 2026, 8:00

Ціни в Україні зростатимуть ще швидше: НБУ попередив, чого очікувати до 2027 року

У жовтні 2026 року річна інфляція в Україні прискорилася до 11%, а за місяць споживчі ціни зросли на 1,8%. Найбільше на подорожчання товарів і послуг вплинули зростання цін на пальне та руйнування виробничої й логістичної інфраструктури внаслідок російських атак. Про це повідомляє Національний банк України з посиланням на дані Держстату.

У жовтні 2026 року річна інфляція в Україні прискорилася до 11%, а за місяць споживчі ціни зросли на 1,8%.
Річна інфляція в Україні прискорилася до 11%, а за місяць споживчі ціни зросли на 1,8%.
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Пальне подорожчало майже на 54%

За даними НБУ, річні темпи зростання цін на пальне у жовтні прискорилися до 53,9%.

Найбільше протягом місяця дорожчали дизельне пальне та автогаз.

Ціни на дизель зростали через подорожчання на світових ринках, ускладнення імпорту та підвищений попит з боку власників генераторів.

Автогаз дорожчав через пошкодження газонаповнювальних станцій, скорочення пропозиції, логістичні обмеження імпорту та підвищення цін на пропан і бутан у Європі.

Читайте також: Бензин і дизель в Україні подешевшали: ціни на АЗС 11 листопада

Що відбувається з цінами на продукти

Зростання цін на сирі продукти харчування прискорилося до 6,8% у річному вимірі.

Насамперед швидше дорожчали овочі борщового набору через менші врожаї та збільшення витрат на зберігання.

Підвищувалися й ціни на цукор на тлі очікуваного скорочення його виробництва. За оцінкою НБУ, посівні площі під цукровим буряком зменшилися до мінімуму за 35 років.

Водночас подорожчання імпортної логістики прискорило зростання цін на банани.

Перебої з електропостачанням і використання дизельних генераторів збільшували виробничі витрати птахофабрик. Через це сповільнилося здешевлення курятини.

Читайте також: Інфляція в Україні прискорилася до 11%: що найбільше подорожчало у жовтні

Натомість яйця подешевшали після різкого подорожчання у вересні.

Ціни на оброблені продукти харчування за рік зросли на 11,1%. Зокрема, швидше дорожчали кисломолочні продукти, сири, кондитерські вироби та продукти, які потребують холодного зберігання.

Ліки, електроніка та оренда також дорожчають

Базова інфляція у жовтні прискорилася до 9,7% у річному вимірі.

Зростання цін на непродовольчі товари досягло 5,1%.

Найбільший внесок мало подорожчання ліків. Причинами стали вищі витрати дистриб'юторів на логістику, оренду складських приміщень та енергозабезпечення після руйнування складів.

Також швидше дорожчали електроніка, побутова техніка, засоби гігієни та побутова хімія.

Зокрема, ціни на електроніку підвищувалися через світовий дефіцит чипів пам'яті та втрати товарних запасів унаслідок руйнувань.

Вартість послуг за рік зросла на 14,6%. На це вплинули підвищення тарифів мобільного зв'язку, подорожчання медичних послуг та оренди житла.

Зростання адміністративно регульованих цін прискорилося до 14,2% насамперед через підвищення тарифів на водопостачання та подорожчання алкогольних напоїв.

Що буде з інфляцією до 2027 року

Національний банк очікує, що ціновий тиск посилюватиметься до початку 2027 року.

Основними чинниками залишатимуться дороге пальне та наслідки руйнування виробничої й логістичної інфраструктури, які збільшуватимуть витрати бізнесу.

Додатковий вплив на ціни матиме очікуване розширення бюджетних стимулів наприкінці року.

Водночас надалі НБУ прогнозує поступове сповільнення інфляції. Цьому сприятимуть послаблення наслідків паливного шоку, стримана економічна активність і зменшення тиску з боку заробітних плат.

Важливу роль у стримуванні інфляції відіграватиме також монетарна політика Національного банку.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що у жовтні 2026 року річна інфляція в Україні прискорилася до 11% проти 10% у вересні. За місяць споживчі ціни зросли на 1,8%. Найбільше подорожчали овочі, пальне та окремі комунальні послуги.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
TAN72
TAN72
12 листопада 2026, 10:39
#
Цены и тарифы у нас всегда впереди, как с зарплатой и пенсией
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