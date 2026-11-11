Бензин і дизель в Україні подешевшали: ціни на АЗС 11 листопада

У середу, 11 листопада, середня ціна бензину А-95 в Україні знизилася на 28 копійок — до 88,74 грн/л. Дизельне пальне подешевшало на 11 копійок — до 104,31 грн/л. Водночас автогаз продовжив дорожчати.

Середня ціна бензину А-95 в Україні знизилася на 28 копійок — до 88,74 грн/л.

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Середні ціни на пальне 11 листопада

Найбільше за день подешевшав бензин марки А-92 — на 81 копійку. Водночас середня вартість автогазу зросла на 45 копійок — до 61,15 грн за літр.

Скільки коштує пальне на різних АЗС

Станом на 11 листопада вартість бензину А-95, дизельного пального та автогазу в найбільших мережах становила:

Серед наведених мереж найдешевший бензин А-95 пропонує БРСМ-Нафта — 86,04 грн/л. Найнижча ціна дизельного пального зафіксована в мережі Авантаж 7 — 101 грн/л. Там само найдешевше коштує автогаз — 58,45 грн/л.

Як змінилися ціни напередодні

Нагадаємо, 10 листопада середня вартість бензину А-95 знизилася на 56 копійок — до 89,02 грн/л, а дизельного пального — на 12 копійок, до 104,42 грн/л.

Таким чином, бензин А-95 за два дні подешевшав на 84 копійки, тоді як автогаз продовжив зростати в ціні.