НБУ поступово замінює 50 і 200 гривень: що потрібно знати українцям

У банках поступово перестають видавати старі банкноти номіналом 50 і 200 гривень, замінюючи їх на купюри нового зразка. Йдеться про планове оновлення готівки, яке Національний банк розпочав у листопаді 2024 року. Для українців це не означає втрату грошей: старими купюрами й надалі можна розраховуватися без обмежень, а спеціально обмінювати їх не потрібно. Про це повідомив Національний банк України.

Які гривневі банкноти НБУ поступово вилучає з обігу та чи можна ними розраховуватися. ФОТО: konkurent

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

У мережі знову розповсюджується інформація про вилучення старих 50- і 200-гривневих купюр. Національний банк України прокоментував це питання. Регулятор нагадав, що планова заміна цих банкнот розпочалася ще два роки тому. Йдеться про купюри зразків 2003—2007 років, які поступово замінюють банкноти зразка 2014 року.

Головне для власників старої готівки: ці гроші не втратили платіжної сили. Ними можна без обмежень розраховуватися в магазинах та інших місцях, де приймають готівку. НБУ не вимагає від громадян самостійно обмінювати такі банкноти чи поспішати до банків.

Заміна відбувається через звичайний банківський обіг. Банки більше не видають старі купюри з кас під час готівкових операцій. Нацбанк у свою чергу також припинив постачати їх банкам, інкасаторським компаніям та підприємствам, які займаються обробленням готівки.

Якщо старі банкноти потрапляють до банку, назад у готівковий обіг їх вже не повертають, а передають для утилізації до Національного банку. Поступово кількість старих купюр зменшується без необхідності масового обміну грошей.

Довідка

Заміна стосується не лише 50 і 200 гривень. За інформацією НБУ, аналогічний процес триває щодо банкнот номіналами 20, 100 та 500 гривень старих зразків:

20 та 100 гривень зразків 2003—2007 років почали замінювати з 1 січня 2023 року;

500 гривень старого зразка вилучають із готівкового обігу з 1 серпня 2024 року;

50 та 200 гривень зразків 2003—2007 років замінюють з 1 листопада 2024 року.

Мета цього процесу, як пояснює Нацбанк, полягає в підвищенні якості готівки в обігу. Старі банкноти поступово замінюють сучасніші та захищеніші грошові знаки.

Окремо НБУ нагадує про іншу процедуру, яка стосується дрібних номіналів. Із 2 березня 2026 року банкноти номіналом 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003—2007 років уже перестали бути платіжним засобом. Розраховуватися ними більше не можна.

Банкноти все можна безоплатно обміняти на монети або інші банкноти, що перебувають в обігу. У Нацбанку обмін триватиме до окремого рішення про його завершення. В уповноважених банках гроші прийматимуть до 28 лютого 2029 року, в інших банках України — до 26 лютого 2027 року.

У випадку зі старими 50 і 200 гривнями не йдеться про заборону користуватися ними. Мета — поступове оновлення готівки через банківську систему.

Банкноти номіналом 1, 2, 5 та 10 гривень старого зразка не приймають як засіб платежу. Водноча старими 50 і 200 гривнями можна продовжувати розраховуватися без обмежень.

НБУ фактично проводить заміну непомітно. Старі купюри залишаються в обігу, доки не потраплять до банків, після чого їх більше не повертають у використання.

Що ще змінюється у готівковому обігу України

Зміни торкнулися дрібних номіналів. Із 2 березня 2026 року банкноти номіналом 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003—2007 років більше не приймають для оплати товарів і послуг. Але можна безкоштовно обміняти на монети або банкноти інших номіналів. У звичайних банках це пропонують зробити до 26 лютого 2027 року, в Ощадбанку, ПриватБанку, Райффайзен Банку та ПУМБ — до 28 лютого 2029 року. У Нацбанку обмін не обмежений у часі.

Ще одна зміна стосується великих номіналів. НБУ ввів 4 вересня 2026 року в обіг нову банкноту номіналом 2000 гривень із портретом Василя Стуса. Вона стала найбільшим номіналом української валюти. Купюра має понад 20 елементів захисту. У Нацбанку пояснили, що її поява допоможе скоротити витрати на транспортування, зберігання та оброблення готівки.