Британський фінансовий регулятор Financial Conduct Authority (FCA) оголосив про створення спеціальної групи Quantum Experimentation Group (QEG), яка досліджуватиме можливості квантових обчислень для протидії фінансовим злочинам. Перший напрям експериментів — виявлення відмивання грошей і шахрайства. Про це повідомляється на офіційному сайті FCA. Проєкт планують запустити у першому кварталі 2027 року, пише народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.

Британія тестуватиме квантові комп'ютери для боротьби з відмиванням грошей

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Як працюватиме нова система

До експериментів залучать банки, інші фінансові установи, розробників квантових технологій і національні дослідницькі лабораторії.

Учасники перевірятимуть, чи можуть алгоритми квантового машинного навчання ефективніше виявляти підозрілі фінансові операції та ознаки шахрайства порівняно з традиційними методами аналізу даних.

Для тестування FCA надасть спеціально згенеровані набори даних. Це дозволить проводити експерименти без використання реальної конфіденційної інформації клієнтів.

Регулятор також планує дослідити технологічні обмеження квантових обчислень, потенційні ризики їх використання та можливі наслідки для майбутнього регулювання фінансового сектору.

Подати заявку на участь у проєкті фінансові установи та технологічні компанії можуть до 31 грудня 2026 року.

Водночас ідеться лише про експериментальну програму: FCA поки не оголошував про впровадження квантових систем у реальні фінансові розслідування.

Що відбувається в Україні

На тлі британської ініціативи Україна продовжує впроваджувати базові європейські інструменти фінансового моніторингу.

Зокрема, 10 листопада Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт № 14327-д, який передбачає створення централізованого реєстру банківських рахунків та індивідуальних сейфів фізичних осіб.

За документ проголосували 249 народних депутатів.

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Реєстр має містити інформацію про власників рахунків і банки, у яких вони відкриті. Водночас даних про залишки коштів, рух грошей або вміст сейфів у ньому не буде.

За оновленою редакцією законопроєкту, спеціальний прямий доступ до реєстру пропонують надати НАЗК, Бюро економічної безпеки та АРМА.

Це частина законодавчих змін для приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA) та виконання європейських вимог щодо протидії відмиванню коштів.

Таким чином, Велика Британія переходить до експериментів із квантовими технологіями у фінансовому моніторингу, тоді як Україна ще формує законодавчу базу для створення централізованого реєстру рахунків.