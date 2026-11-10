У жовтні українці зареєстрували 22,4 тис. вживаних легкових автомобілів, імпортованих з-за кордону. Це на 14% менше, ніж за аналогічний місяць минулого року, повідомляє «Укравтопром».
Volkswagen Golf очолив рейтинг ввезених вживаних авто в Україні: які моделі обирали найчастіше
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Найбільшу частку серед ввезених машин становили автомобілі з бензиновими двигунами — 51%. Рік тому на них припадало 44% імпорту вживаних легковиків.
Водночас частка електромобілів помітно скоротилася: з 30% у жовтні 2025 року до 20% цьогоріч. Дизельні авто також втратили позиції — їхня частка зменшилася з 18% до 16%.
Натомість популярність гібридів зросла вдвічі: з 5% до 10%. Автомобілі, обладнані газобалонним обладнанням, зберегли торішню частку — 3%.
Середній вік імпортованих у жовтні вживаних автомобілів становив 8,6 року.
Які моделі вживаних авто найчастіше ввозили в Україну
Найпопулярнішою моделлю місяця став Volkswagen Golf: українці зареєстрували 971 таку машину. Друге місце посів Volkswagen Tiguan із результатом 800 автомобілів, третє — Nissan Rogue, яких ввезли 733 одиниці.
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До десятки найпопулярніших моделей також потрапили:
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Volkswagen Golf — 971 автомобіль;
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Volkswagen Tiguan — 800;
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Nissan Rogue — 733;
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Audi Q5 — 698;
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Skoda Octavia — 650;
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Renault Megane — 604;
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Tesla Model Y — 603;
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Nissan Leaf — 524;
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Tesla Model 3 — 491;
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Ford Escape — 469.
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