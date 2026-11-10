Volkswagen Golf очолив рейтинг ввезених вживаних авто в Україні: які моделі обирали найчастіше

У жовтні українці зареєстрували 22,4 тис. вживаних легкових автомобілів, імпортованих з-за кордону. Це на 14% менше, ніж за аналогічний місяць минулого року, повідомляє «Укравтопром».

Додати як бажане джерело в Google

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Найбільшу частку серед ввезених машин становили автомобілі з бензиновими двигунами — 51%. Рік тому на них припадало 44% імпорту вживаних легковиків.

Водночас частка електромобілів помітно скоротилася: з 30% у жовтні 2025 року до 20% цьогоріч. Дизельні авто також втратили позиції — їхня частка зменшилася з 18% до 16%.

Натомість популярність гібридів зросла вдвічі: з 5% до 10%. Автомобілі, обладнані газобалонним обладнанням, зберегли торішню частку — 3%.

Середній вік імпортованих у жовтні вживаних автомобілів становив 8,6 року.

Які моделі вживаних авто найчастіше ввозили в Україну

Найпопулярнішою моделлю місяця став Volkswagen Golf: українці зареєстрували 971 таку машину. Друге місце посів Volkswagen Tiguan із результатом 800 автомобілів, третє — Nissan Rogue, яких ввезли 733 одиниці.

Читайте також: Toyota RAV4 чи Renault Duster: які авто обирали українці та бізнес у жовтні

До десятки найпопулярніших моделей також потрапили:

Volkswagen Golf — 971 автомобіль; Volkswagen Tiguan — 800; Nissan Rogue — 733; Audi Q5 — 698; Skoda Octavia — 650; Renault Megane — 604; Tesla Model Y — 603; Nissan Leaf — 524; Tesla Model 3 — 491; Ford Escape — 469.



Як ми писали: Ford перевіряють через небезпечні подушки безпеки: під розслідування потрапили 1,2 млн Explorer









