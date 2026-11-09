Ford перевіряють через небезпечні подушки безпеки: під розслідування потрапили 1,2 млн Explorer

Американська Національна адміністрація безпеки дорожнього руху (NHTSA) розпочала попереднє розслідування щодо понад 1,2 млн автомобілів Ford Explorer 2021−2026 модельних років. Регулятор перевіряє повідомлення про опіки, які водії та пасажири отримували після спрацювання бокових подушок безпеки, вбудованих у передні сидіння. Про це повідомляє Reuters.

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За інформацією Reuters, NHTSA отримала вісім скарг від власників автомобілів і чотири повідомлення в межах системи раннього попередження про травми та загибель людей. У них ідеться про опіки другого та третього ступенів, які потребували медичної допомоги.

Постраждалими називали водіїв, пасажирів передніх сидінь, а також правоохоронців, які перебували в поліцейських версіях Ford Explorer.

Які саме автомобілі Ford перевіряє регулятор

У матеріалах розслідування фігурує одна модель — Ford Explorer шостого покоління. Перевірка охоплює шість модельних років: з 2021 по 2026 роки.

Окремо в повідомленнях згадуються поліцейські версії Ford Explorer Police Interceptor. Водночас регулятор поки не оприлюднив повного переліку комплектацій, двигунів або VIN-номерів автомобілів, які можуть мати проблему. Тому стверджувати, що розслідування стосується всіх модифікацій Explorer цих років, передчасно.

У чому полягає проблема з подушками безпеки

Йдеться про бокові подушки, які вбудовані в передні сидіння автомобіля. Вони мають захищати водія та пасажира під час певних типів зіткнень.

За повідомленнями, після їхнього спрацювання люди отримували серйозні опіки. NHTSA має з'ясувати, наскільки часто виникають такі випадки, що саме спричиняє травми та чи існує конструктивний дефект, який створює загрозу для водіїв і пасажирів.

Поки що це попереднє розслідування, а не офіційне рішення про відкликання автомобілів. Регулятор ще не встановив наявність дефекту та не оголосив про необхідність ремонту.

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До яких країн постачали автомобілі

Ford Explorer для північноамериканського ринку виробляють на заводі Chicago Assembly Plant у США. За даними самої компанії, там також випускають поліцейську версію Police Interceptor Utility. Водночас Ford має окреме виробництво Explorer у китайському Ханчжоу для місцевого ринку.

Розслідування американського регулятора стосується понад 1,2 млн машин у межах його юрисдикції. Тому немає підстав стверджувати, що під нього автоматично потрапили всі Ford Explorer, продані в Європі, Китаї чи інших регіонах.

Так само поки не оприлюднено інформації про можливе поширення проблеми на автомобілі, імпортовані в Україну. Власникам Ford Explorer зазначених років варто перевіряти статус конкретної машини за VIN, коли регулятор або виробник опублікує відповідні дані.

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