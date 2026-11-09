Toyota RAV4 чи Renault Duster: які авто обирали українці та бізнес у жовтні

У жовтні 2026 року український автопарк поповнили 4,9 тис. нових легкових автомобілів. При цьому продажі приватним покупцям скоротилися на 46% порівняно з жовтнем минулого року, а в корпоративному сегменті — на 16%. Про це повідомляє асоціація «Укравтопром».

У жовтні 2026 року український автопарк поповнили 4,9 тис. нових легкових автомобілів.

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Хто купував нові автомобілі

За даними асоціації, більшість нових легковиків у жовтні придбали фізичні особи — 61%. На юридичних осіб припало 39% продажів.

Структура продажів нових легковиків у жовтні

Таким чином, із приблизно 4,9 тис. нових автомобілів близько 3 тис. придбали приватні покупці, а 1,9 тис. — компанії.

Водночас попит скоротився в обох сегментах ринку, але серед фізичних осіб падіння виявилося значно відчутнішим.

Найпопулярніші автомобілі серед приватних покупців

Лідером продажів серед фізичних осіб став кросовер Toyota RAV4, який у жовтні обрали 161 раз.

До п'ятірки найпопулярніших моделей також увійшли:

Які автомобілі купували компанії

У корпоративному сегменті першість утримує Renault Duster. У жовтні юридичні особи придбали 165 таких автомобілів.

Рейтинг найпопулярніших моделей серед компаній:

Отже, серед приватних покупців найпопулярнішою моделлю залишається Toyota RAV4, тоді як корпоративні клієнти частіше обирають Renault Duster.

Водночас Skoda Kodiaq і Volkswagen Touareg увійшли до п'ятірки лідерів в обох сегментах авторинку.

Для порівняння, за підсумками січня — вересня 2026 року продажі приватним покупцям скоротилися на 16%, тоді як корпоративний сегмент зріс на 8%. Жовтнева статистика свідчить про погіршення динаміки в обох категоріях.