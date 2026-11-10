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10 листопада 2026, 10:16

У Польщі перевірятимуть робочий час працівників: за які порушення штрафуватимуть роботодавців

У Польщі роботодавці почали переглядати трудові договори та фактичну організацію робочого часу працівників на тлі реформи Державної інспекції праці (PIP). Особливу увагу приділяють компаніям, які використовують систему роботи за завданнями. За порушення трудового законодавства підприємствам загрожують штрафи до 60 тис. злотих, а також вимоги працівників компенсувати понаднормову роботу. Про це повідомляє Dziennik Gazeta Prawna.

У Польщі роботодавці почали переглядати трудові договори та фактичну організацію робочого часу працівників на тлі реформи Державної інспекції праці (PIP).
У Польщі роботодавці почали переглядати трудові договори та фактичну організацію робочого часу працівників
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Кого стосуються перевірки

У центрі уваги — так звана система роботи за завданнями (zadaniowy czas pracy), за якої працівник виконує визначений обсяг завдань без жорстко встановленого щоденного графіка.

Такий формат часто застосовують до спеціалістів, консультантів, експертів і працівників, зайнятих у проєктній діяльності.

Однак роботодавці не можуть використовувати його для обходу правил робочого часу.

За польським трудовим законодавством стандартна тривалість роботи становить 8 годин на день і в середньому 40 годин на тиждень у межах облікового періоду. Система роботи за завданнями також не скасовує права на компенсацію понаднормових годин.

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За які порушення штрафуватимуть

Однією з поширених проблем є невідповідність між умовами трудового договору та фактичними обов'язками працівника.

Наприклад, у документах може бути зазначений гнучкий графік, хоча на практиці роботодавець вимагає постійної присутності в конкретні години, виконання поточних розпоряджень керівництва та роботи понад установлені норми.

У таких випадках компанія ризикує отримати штраф, а працівник може вимагати оплати понаднормової роботи.

За оцінками польських експертів, накопичені вимоги щодо неоплачених годин можуть коштувати підприємствам сотень тисяч злотих.

Що зміниться у 2027 році

У 2027 році очікується збільшення кількості перевірок Державної інспекції праці Польщі.

Компанії вже проводять внутрішній аудит трудових договорів, щоб перевірити, чи відповідають документально встановлені умови реальній організації роботи.

Водночас реформа PIP не запроваджує нового загального обов'язку для всіх роботодавців змінювати графіки або переукладати договори. Йдеться насамперед про посилення контролю за дотриманням уже чинних норм.

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Для працівників, зокрема українців, які працюють у Польщі за трудовими договорами, це означає більшу увагу інспекторів до фактично відпрацьованих годин і дотримання права на оплату понаднормової роботи.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
Aleksandr09
Aleksandr09
10 листопада 2026, 14:00
#
Нам с бандитско- олигархической формой правления врядли это светит когда-либо. Как юзали людей с 12−14 рабочим днем так и будут
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