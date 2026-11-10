Українці вклали рекордні 173 млрд грн у держоблігації: яка дохідність ОВДП

Станом на 2 листопада 2026 року портфель облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у власності українців досяг 173,1 млрд грн, оновивши історичний максимум. За місяць вкладення фізичних осіб зросли на 5,6 млрд грн, або на 3,3%. Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

За місяць вкладення фізичних осіб зросли на 5,6 млрд грн, або на 3,3%.

Додати як бажане джерело в Google

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Скільки українці інвестували у військові облігації

На початок листопада портфель військових ОВДП у власності громадян становив 111,7 млрд грн. Це на 35,6 млрд грн, або 46,8%, більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Загальний обсяг державних облігацій в обігу станом на 2 листопада сягнув 1 984,1 млрд грн.

Найбільшими власниками ОВДП залишаються банки — 903,1 млрд грн. Національному банку належали облігації на 654,8 млрд грн, юридичним особам — на 208,6 млрд грн, нерезидентам — на 18,2 млрд грн.

Читайте також: Мінфін обміняв ОВДП на 11,5 млрд грн із перенесенням погашення на 2029 рік

Яка дохідність ОВДП

У жовтні Мінфін провів дев'ять аукціонів із розміщення державних облігацій, залучивши до бюджету близько 14,3 млрд грн. Усі папери розміщувалися у гривні.

Найбільшим попитом користувалися військові ОВДП із погашенням 15 вересня 2027 року. Інвестори подали заявки на 22,2 млрд грн, із яких Мінфін задовольнив 5 млрд грн.

Середньозважена дохідність цих облігацій протягом жовтня знизилася з 15,14% до 15,02% річних.

Крім того, у жовтні відбулися два аукціони з обміну державних облігацій на загальну номінальну суму 12 млрд грн. Такі операції дозволяють державі перенести частину погашень на пізніші строки, але не є новим залученням коштів до бюджету.

Скільки коштів залучили від продажу ОВДП у 2026 році

За січень — жовтень Мінфін залучив через первинні аукціони з розміщення ОВДП понад 285,3 млрд грн.

Читайте також: Не тільки дохідність: як обрати найкращий варіант короткострокового депозиту

Ще 119,8 млрд грн становила номінальна вартість паперів, розміщених у межах операцій обміну. Загальний обсяг цих двох видів операцій сягнув 405,1 млрд грн.

Придбати державні облігації можна через застосунок «Дія», банки або брокерів. Номінальна вартість одного папера становить 1 000 грн, 1 000 доларів або 1 000 євро залежно від валюти випуску.