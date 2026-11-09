Онлайн-продаж алкоголю та тютюну в Україні зміниться з 1 січня: сайти продавців вноситимуть до реєстру ДПС

З 1 січня 2027 року в Україні запрацюють нові правила дистанційного продажу алкоголю, пива, тютюнових виробів та електронних сигарет. Про нові вимоги повідомила Державна податкова служба. Підприємці, які торгують такою продукцією через інтернет-магазини або інші канали онлайн-продажу, повинні будуть зареєструвати відповідні вебресурси в окремому реєстрі ДПА.

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Зміни передбачені законом № 4903-IX від 9 червня 2026 року. Він стосується не лише оподаткування доходів із цифрових платформ, а й регулювання електронної торгівлі підакцизними товарами.

Також запроваджуються обов'язкова перевірка віку покупця та нові підстави для блокування сайтів і мобільних застосунків.

Які вимоги встановлять для онлайн-продавців

Електронна торгівля алкоголем, пивом, тютюновими виробами та супутньою продукцією буде дозволена за дотримання кількох умов:

продавець повинен мати ліцензію на відповідний вид діяльності, якщо законодавство вимагає її отримання;

сайт, інтернет-магазин або інший ресурс для продажу потрібно внести до спеціального реєстру ДПС;

вік покупця необхідно попередньо ідентифікувати до оформлення продажу;

товар для доставки потрібно відвантажувати саме з місця торгівлі;

під час передавання замовлення покупцеві необхідно повторно перевірити його вік.

Нові правила поширюватимуться на продаж пива, крім безалкогольного, алкогольних і слабоалкогольних напоїв, тютюнових виробів, електронних сигарет, рідин для них, а також пристроїв для споживання тютюнових виробів без згоряння.

Податкова створить реєстр сайтів та мобільних застосунків

Держателем і адміністратором нового реєстру буде ДПС. До нього вноситимуть не лише звичайні адреси інтернет-магазинів, а й URL-адреси, доменні імена, IP-адреси, мобільні застосунки та інші мережеві адреси, через які пропонують або продають відповідну продукцію.

Підприємці повинні будуть самостійно повідомляти податкову про ресурси, які використовують для торгівлі. ДПС вноситиме, змінюватиме або виключатиме інформацію з реєстру з урахуванням наявності необхідних ліцензій.

Реєстр буде відкритим і його оприлюднять на вебпорталі податкової. Порядок його створення та ведення вже затверджено постановою Кабміну № 1320 від 22 жовтня 2025 року, а процедуру подання інформації про адреси сайтів визначає наказ Мінфіну № 34 від 14 січня 2026 року.

Сайти порушників зможуть блокувати

ДПС також контролюватиме інтернет на предмет порушень нових правил електронної торгівлі. Якщо податкова виявить невідповідність вимогам, вона зможе ухвалити рішення про необхідність обмеження доступу до відповідного сайту або мобільного застосунку.

Під час воєнного чи надзвичайного стану рішення щодо блокування сайтів передаватимуть до Національного центру оперативно-технічного управління електронними комунікаційними мережами України. Постачальники електронних комунікаційних послуг повинні будуть виконати відповідне розпорядження протягом трьох робочих днів.

Щодо мобільних застосунків рішення надсилатимуть платформам цифрової дистрибуції. У звичайних умовах питання обмеження доступу до сайтів передаватимуть регулятору електронних комунікацій.

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Скільки часу матимуть чинні онлайн-магазини

Для підприємців, які вже продають відповідну продукцію через інтернет і планують продовжувати роботу, передбачено перехідний період.

Протягом одного календарного місяця від початку функціонування реєстру вони повинні будуть подати до ДПС повідомлення про вебресурси, через які здійснюють торгівлю.

Якщо продавець не повідомить податкову про свої сайти або застосунки у встановлений строк, це стане підставою для ухвалення рішення про обмеження доступу до них.

Окремо законом передбачено, що на період воєнного стану не діятимуть обмеження щодо оприлюднення інформації з Єдиного реєстру ліцензіатів у частині підприємців, які отримали ліцензії на роздрібну торгівлю тютюновими виробами.

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