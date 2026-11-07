Україна може отримати ще $1,67 млрд від МВФ: коли розпочнуться переговори

У понеділок, 9 листопада, місія Міжнародного валютного фонду розпочне роботу над другим і третім переглядами програми розширеного фінансування EFF. За результатами цих переглядів Україна може отримати $1,67 млрд фінансової допомоги. Про це повідомила пресслужба Кабінету Міністрів за підсумками розмови прем'єр-міністра Сергія Корецького з директором Європейського департаменту МВФ Матеушем Щуреком та місією Фонду.

Додати як бажане джерело в Google

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Що обговорюватимуть із МВФ

Під час переговорів українська сторона та представники Фонду зосередяться на кількох питаннях:

Фіскальній та бюджетній політиці.

Стані фінансового сектору.

Детінізації економіки.

Параметрах державного бюджету на 2027 рік.

Залученні міжнародного фінансування у 2027−2028 роках.

До роботи з місією МВФ долучаться команди Міністерства фінансів та Національного банку України.

Що буде з бюджетом на 2027 рік

Верховна Рада вже підтримала проєкт державного бюджету на 2027 рік у першому читанні.

За словами прем'єр-міністра, уряд планує доопрацювати документ за результатами консультацій із МВФ і після цього подати його на друге читання.

Корецький наголосив, що бюджет має враховувати фінансові потреби держави в умовах війни, а також узгоджені обсяги зовнішньої допомоги.

«Важливо мати узгоджені параметри всіх ключових показників та обсягів зовнішнього фінансування», — зазначив глава уряду.

Коли Україна отримає гроші

МВФ планує провести об'єднаний другий і третій перегляди програми до кінця 2026 року.

У жовтні директор Європейського департаменту Фонду Матеуш Щурек пояснював, що успішне завершення переглядів залежатиме, зокрема, від виконання Україною реформ і надання міжнародними партнерами гарантій подальшого фінансування.

Остаточне рішення про виділення коштів має ухвалити Виконавча рада МВФ.

Отже, $1,67 млрд — це очікуване фінансування, а не вже затверджений або перерахований транш.

Що було раніше

У лютому 2026 року МВФ затвердив для України нову чотирирічну програму EFF обсягом близько $8,1 млрд.

20 липня Виконавча рада Фонду завершила перший перегляд програми, відкривши можливість отримати приблизно $690 млн. Після цього загальний обсяг виплат Україні за новою програмою сягнув близько $2,2 млрд.

Програма МВФ є частиною ширшого пакета міжнародної фінансової підтримки України, необхідного для покриття бюджетних потреб і підтримання макрофінансової стабільності під час війни.