Батьки платитимуть за розбиті вітрини дітей, а учасники протестів — до €10 000: що готують Італія та Франція

Італія посилила відповідальність за насильство під час протестів і передбачила фінансову відповідальність батьків за шкоду, завдану їхніми неповнолітніми дітьми. У Франції уряд готує законопроєкт, який зобов’яже учасників заворушень компенсувати збитки. Ці кроки стали реакцією на погроми, пограбування магазинів і сутички з поліцією під час демонстрацій у кількох європейських країнах.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Італія: батьки можуть платити за погроми дітей

Уряд прем'єр-міністерки Джорджі Мелоні схвалив пакет заходів безпеки після заворушень у Мілані та інших містах на півночі Італії. Під час погромів учасники розбивали вітрини, грабували магазини та нападали на поліцію.

За новими правилами, участь у групі щонайменше з п’яти осіб, яка під час демонстрації створює загрозу громадській безпеці, може каратися позбавленням волі до п’яти років і штрафом до 20 000 євро. Покарання суворіше, якщо учасники приховують обличчя або внаслідок насильства є постраждалі.

Окремо влада посилила механізм відшкодування матеріальних збитків. Якщо майно пошкодили неповнолітні, фінансову відповідальність можуть покласти на їхніх батьків. Держава зможе стягувати компенсацію через майно та доходи, зокрема шляхом утримання коштів із соціальних виплат.

Поліція також отримала можливість затримувати підлітків віком від 14 до 17 років, якщо є докази, що вони становлять небезпеку, навіть коли вони ще не вчинили злочину. Крім того, уряд вирішив направити до Мілана 500 військових для посилення охорони до кінця року.

Ухвалений декрет набув чинності, але для остаточного закріплення його положень парламент має перетворити його на закон протягом 60 днів.

Франція: компенсація до 10 000 євро

У Франції після масштабних заворушень 17 жовтня уряд готує законопроєкт, відомий як «бунтівники платять». За інформацією RFI, його планують обговорити 27 жовтня.

Якщо документ ухвалять, винних у вандалізмі можуть зобов’язати компенсувати збитки на суму до 10 000 євро. Якщо майно пошкодили неповнолітні, відповідальність можуть покласти на їхніх батьків. Також розглядають можливість колективної цивільної відповідальності: за певних умов відшкодування можуть вимагати від учасника групи, навіть якщо він особисто не завдавав шкоди.

Водночас у Франції вже діють норми цивільного законодавства, за якими батьки можуть відповідати за шкоду, заподіяну їхніми неповнолітніми дітьми. Новий законопроєкт має посилити механізм компенсації збитків, завданих під час заворушень.

Паралельно французька влада посилила заходи безпеки. 25 жовтня Bloomberg повідомило, що масштабних погромів, подібних до тих, які сталися тижнем раніше, вдалося уникнути. За даними МВС Франції, у демонстрації в Парижі взяли участь близько 110 000 людей, ще приблизно 300 000 вийшли на вулиці в інших містах країни. Профспілка CGT оцінювала загальну кількість учасників у 800 000.

Для охорони порядку залучили близько 70 000 силовиків, зокрема спеціальні антитерористичні підрозділи. Попри окремі сутички, влада заявила, що запобігла масштабним пограбуванням магазинів і пошкодженню будівель, які відбувалися 17 жовтня.

Читайте також: МВФ назвав головні загрози економіці Європи: серед них війна росії проти України

Протести у Франції почалися через проблеми в школах, нестачу вчителів і заплановані скорочення державних видатків, а згодом до них долучилися люди, незадоволені вартістю життя та цінами на пальне.

Таким чином, Італія вже запровадила нові заходи декретом, який має пройти парламентське затвердження, тоді як у Франції посилення фінансової відповідальності за погроми поки що перебуває на етапі законодавчої пропозиції. В обох країнах влада прагне зробити так, щоб витрати на відновлення пошкодженого майна не перекладалися на державу та платників податків.

Як ми писали: Десятки тисяч німецьких автопрацівників вийшли на протести: що відбувається з Volkswagen, BMW та Mercedes-Benz