S&P знизило кредитний рейтинг Польщі: держборг може перевищити 70% ВВП

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings знизило довгостроковий кредитний рейтинг Польщі в національній валюті з A до A−, а короткостроковий — з A-1 до A-2. Водночас прогноз за довгостроковими рейтингами країни погіршено зі стабільного до негативного. Причиною стали високий бюджетний дефіцит і швидке зростання державного боргу. Про це йдеться в повідомленні S&P від 6 листопада 2026 року. Рішення також підтвердило Міністерство фінансів Польщі.

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Як змінилися рейтинги Польщі

Таким чином, агентство знизило оцінку кредитоспроможності Польщі в національній валюті до рівня її рейтингів в іноземній валюті.

Чому S&P погіршило рейтинг

За оцінками агентства, чистий державний борг Польщі до 2029 року перевищить 70% ВВП проти приблизно 53% у 2025 році.

Зростання боргового навантаження більш ніж на 20 відсоткових пунктів за п'ять років S&P розглядає як одне з найбільших погіршень фіскальних показників у світі.

Водночас дефіцит сектору державного управління у 2026 та 2027 роках, за прогнозом агентства, становитиме 7,1% ВВП щороку.

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Серед основних причин погіршення державних фінансів — значні витрати на оборону, збільшення соціальних видатків і високі витрати на зарплати працівників державного сектору.

Чи можливе подальше зниження рейтингу

Негативний прогноз означає, що агентство допускає подальше зниження кредитного рейтингу Польщі.

Такий сценарій можливий, якщо високий дефіцит і зростання боргу призведуть до подорожчання державних запозичень, погіршення довіри інвесторів або необхідності різкого скорочення бюджетних видатків.

Додатковими ризиками залишаються політичні суперечності, які можуть ускладнювати скорочення дефіциту, а також можлива ескалація російської війни проти України.

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Водночас S&P очікує, що економіка Польщі збереже стійкість: середнє зростання реального ВВП у 2027−2029 роках прогнозується приблизно на рівні 3% на рік.

Агентство може повернути стабільний прогноз, якщо польський уряд забезпечить стале скорочення бюджетного дефіциту та поступове зниження боргового навантаження без суттєвої шкоди для економічного зростання.