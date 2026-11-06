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6 листопада 2026, 15:59

Glovo в Україні може перейти під контроль Uber: що відомо про угоду на $14,8 млрд

Антимонопольний комітет України погодив американській компанії Uber Technologies придбання німецької Delivery Hero SE, якій належить сервіс доставки Glovo в Україні. Рішення відкриває шлях до завершення угоди, про яку компанії домовилися влітку 2026 року.

Антимонопольний комітет України погодив американській компанії Uber Technologies придбання німецької Delivery Hero SE, якій належить сервіс доставки Glovo в Україні.
Glovo в Україні може перейти під контроль Uber
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Дозвіл АМКУ ухвалив 5 листопада після розгляду заяви Uber від 25 вересня. Контроль над німецькою компанією американська корпорація отримає через свою дочірню структуру Uber International Technologies II Corporation.

Скільки Uber заплатить за Delivery Hero

Про домовленість щодо придбання Delivery Hero стало відомо в липні 2026 року. Uber запропонував заплатити по €41,5 за акцію німецької компанії. Загальну вартість угоди тоді оцінили приблизно у $14,8 млрд.

Uber уже володіє 24,77% акцій Delivery Hero безпосередньо та контролює ще 11,74% через фінансові інструменти. Крім того, інвестиційна компанія Prosus NV, якій належить 17% акцій Delivery Hero, погодилася продати свій пакет американському покупцеві.

Які країни перейдуть під контроль Uber

Угода передбачає передачу Uber бізнесу Glovo в Україні та низці інших країн. Серед них — Вірменія, Болгарія, Грузія, Італія, Казахстан, Кенія, Марокко, Нігерія, Сербія, Туніс та Уганда.

Водночас бізнес Glovo в Польщі, Румунії, Молдові, Іспанії та Португалії придбає американська інвестиційна компанія SSW Partners. Вона також купить операції Delivery Hero ще в низці країн, зокрема Австрії, Греції, Норвегії та Швеції. Загальна вартість цього пакета активів становитиме $1,6 млрд. Надалі SSW Partners планує перепродати їх окремо.

За даними Uber, після завершення угоди її платформа мобільності та доставки охоплюватиме 99 ринків. Сукупний валовий обсяг замовлень на цих ринках у 2025 році оцінювався в $236 млрд.

Читайте також: Uber скорочує 3300 працівників: компанія інвестує $10 млрд у роботаксі

Що буде зі штаб-квартирою та працівниками Delivery Hero

Uber пообіцяв зберегти штаб-квартиру Delivery Hero в Берліні та не скорочувати персонал щонайменше до 2029 року. Також американська компанія заявила про намір інвестувати €2 млрд у Німеччину протягом наступних п'яти років.

Як ми писали: Uber купує німецький сервіс доставки їжі Delivery Hero за 13 мільярдів євро

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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