Водійські права в Німеччині можуть подешевшати на €1000: теорія онлайн і водіння з батьками

У Німеччині просувають реформу підготовки водіїв, яка має зробити отримання посвідчення водія дешевшим і доступнішим. Серед головних нововведень — можливість вивчати теорію онлайн, скорочення практичного іспиту та скасування фіксованої кількості обов’язкових спеціальних поїздок. Міністр транспорту країни допускає, що завдяки змінам майбутні водії зможуть заощадити до €1000. Про це пише видання Ausnews.

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5 листопада 2026 року Бундестаг підтримав першу частину реформи. Однак остаточно нові правила ще не затверджені: законодавчі зміни має погодити Бундесрат, а окремі положення щодо навчання в автошколах також потребують схвалення. Основну частину нововведень планують запровадити з 1 липня 2027 року.

Теорію можна буде вивчати через застосунок

Одна з головних змін стосується теоретичної підготовки. Учні автошкіл зможуть самостійно обирати формат занять: відвідувати уроки в класі, навчатися дистанційно або поєднувати обидва варіанти.

Перехід до цифрового навчання має зменшити витрати автошкіл на оренду приміщень і організацію занять. Відповідно, це може вплинути й на вартість підготовки для майбутніх водіїв.

Також планують скоротити приблизно на 30% перелік запитань для теоретичного іспиту. Нині він налічує понад 1100 запитань. При цьому вимоги до знань майбутніх водіїв обіцяють зберегти.

Обов’язкових поїздок з інструктором стане менше

Зміни торкнуться і практичної підготовки. Зараз для отримання водійського посвідчення категорії B у Німеччині потрібно пройти 12 спеціальних поїздок:

п’ять — заміськими дорогами;

чотири — автобанами;

три — у темний час доби.

Реформа передбачає скасування фіксованої кількості таких занять. Скільки практики потрібно конкретному учневі, визначатиме інструктор з огляду на його навички. Водночас навчання й надалі має включати поїздки заміськими дорогами, автобанами та в темний час доби.

Ще одна новація — можливість практикувати водіння з дорослим супроводжувачем, наприклад одним із батьків, а не лише з професійним інструктором. Скористатися нею зможуть учні, які вже склали теоретичний іспит і пройшли щонайменше шість практичних занять в автошколі.

До супроводжувача висуватимуть окремі вимоги: він повинен мати водійське посвідчення щонайменше сім років, не більше одного штрафного бала в реєстрі порушень і пройти теоретичну та практичну підготовку в автошколі. Водночас ця можливість не запрацює автоматично по всій країні — кожна федеральна земля самостійно вирішуватиме, чи запроваджувати таку модель.

Для додаткової практики також планують дозволити ширше використовувати автомобільні симулятори.

Практичний іспит триватиме 40 хвилин

Змінити планують і тривалість практичного іспиту на водійські права категорії B. Замість нинішніх 55 хвилин він має тривати 40 хвилин. Час безпосереднього керування автомобілем скоротять із 30 до 25 хвилин.

У Міністерстві транспорту розраховують, що завдяки коротшим іспитам екзаменатори зможуть приймати більше кандидатів протягом дня. Це має скоротити черги на складання іспитів.

Крім того, автошколи зобов’яжуть публікувати інформацію про вартість навчання та частку учнів, які успішно складають іспити. Дані планують зробити доступними через централізовану базу, щоб майбутні водії могли порівнювати пропозиції різних закладів.

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Чи справді водійські права подешевшають на €1000

За даними Міністерства транспорту Німеччини, отримання водійського посвідчення категорії B зараз коштує в середньому близько €3400. Міністр транспорту Штеффен Більгер заявив, що реформа може заощадити майбутнім водіям кілька сотень євро, а за найсприятливішого сценарію — до €1000.

Автомобільний клуб ADAC також допускає суттєве зниження витрат. За оцінкою його представників, у найкращому випадку вартість навчання може зменшитися приблизно на третину. Найбільший ефект очікують від дистанційної теоретичної підготовки та додаткової практики з досвідченими супроводжувачами.

Однак не всі учасники ринку поділяють оптимізм уряду. Федеральний союз асоціацій інструкторів з водіння сумнівається, що економія справді сягне €1000. Представники галузі також критикують можливість навчання без професійного інструктора та відмову від обов’язкових очних занять.

Серед основних чинників, які формують вартість посвідчення, залишаються кількість практичних уроків, необхідних конкретному учневі, повторне складання іспитів, зарплати працівників, утримання автомобілів та інші витрати автошкіл. Тому фактичне здешевлення залежатиме не лише від нових правил, а й від того, як ними скористаються автошколи та федеральні землі.

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