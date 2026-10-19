Українцям можуть залишити лише чверть пенсії: за яких умов держава зменшує виплати

За інформацією видання «На пенсії», у 2026 році пенсіонерам, які перебувають на повному державному забезпеченні, виплачують 25% призначеної суми. Водночас передбачені винятки, зокрема якщо пенсія перевищує вартість утримання в закладі.

Кому в Україні можуть зменшити пенсію

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Хто може отримувати лише 25% пенсії

Йдеться про людей, які проживають у закладах, де держава повністю забезпечує їхнє утримання. За таких умов частину пенсії спрямовують на фінансування перебування людини в установі, а решту використовують відповідно до встановленого законом порядку.

Правила визначає стаття 48 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».

Після оформлення на повне державне утримання пенсіонер отримує 25% призначеної пенсії. Виплату в такому розмірі починають із першого числа місяця, що настає після оформлення на державне забезпечення.

Однак це не означає, що в кожному випадку людина автоматично втрачає 75% своїх грошей. Якщо призначена пенсія перевищує вартість утримання в закладі, пенсіонеру виплачують різницю, але не менше ніж 25% пенсії.

Коли пенсію можуть зменшити з інших причин

Окремо від правил для людей на повному державному утриманні закон передбачає утримання коштів із пенсії за певними зобов'язаннями. Це інша процедура, яка не означає автоматичного скорочення призначеної пенсії.

За роз'ясненням Пенсійного фонду України, відрахування можуть здійснюватися, зокрема, на підставі судових рішень та інших передбачених законом виконавчих документів.

Розмір утримань залежить від підстави:

До 20% пенсії — за більшістю видів стягнень, зокрема в загальних випадках погашення заборгованості.

До 50% пенсії — для визначених законом випадків, зокрема стягнення аліментів і відшкодування певних видів шкоди.

Відрахування проводять у встановленому законом порядку. Пенсійний фонд також може вимагати повернення надміру виплачених сум, якщо для цього є законні підстави, наприклад виявлено недостовірні дані.

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Чи зросла кількість пенсіонерів, яким урізають виплати

Станом на жовтень 2026 року у відкритих джерелах немає підтвердженої статистики, яка свідчила б про збільшення кількості пенсіонерів, яким скоротили виплати на 75% або з яких здійснюють примусові відрахування.

Пенсійний фонд публікує дані про чисельність одержувачів пенсій та розміри виплат, але ці показники самі по собі не дають змоги визначити динаміку кількості людей, які перебувають на повному державному утриманні або мають відрахування з пенсій.

Тому твердження про масове збільшення кількості таких випадків наразі не має достатнього статистичного підтвердження.

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