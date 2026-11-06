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6 листопада 2026, 8:00

Розрив між багатими та бідними зростає: 98% українських вкладників мають на рахунках менше 200 тисяч грн

Українці з великими заощадженнями нарощують кошти в банках значно швидше, ніж вкладники з невеликими сумами. Про це свідчить статистика залишків на рахунках і депозитах населення та ФОП за підсумками вересня 2026 року, яку навів фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Українці з великими заощадженнями нарощують кошти в банках значно швидше, ніж вкладники з невеликими сумами.
Розрив між багатими та бідними зростає
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Найбільший приріст заощаджень зафіксовано серед найзаможнішої групи вкладників. На 0,7% клієнтів, які мають на рахунках і депозитах понад 600 тис. грн, припадає зростання обсягу коштів на 39,4% порівняно з 2025 роком. Від початку 2026 року їхні заощадження збільшилися на 13,2%.

Водночас 1,4% вкладників із залишками від 200 тис. до 600 тис. грн наростили кошти на 21,8% порівняно з 2025 роком. За дев'ять місяців 2026-го приріст становив 8,9%.

Найповільніше заощадження зростали у переважної більшості клієнтів банків. Для 97,9% вкладників, які мають на рахунках і депозитах менш ніж 200 тис. грн, обсяг коштів збільшився приблизно на 13% порівняно з 2025 роком. Однак безпосередньо за дев'ять місяців 2026 року приріст становив лише 4,8%.

Читайте також: Заощадження українців у банках досягли історичного максимуму

Таким чином, статистика демонструє помітну різницю у темпах накопичення коштів: що більша сума заощаджень, то швидше вона зростає. Найзаможніші вкладники нарощують свої банківські залишки майже утричі швидше, ніж клієнти з депозитами та рахунками до 200 тис. грн.

Своє повідомлення Шевчишин завершив іронічним зауваженням: гроші, звісно, не приносять щастя, але діють дуже заспокійливо.

Як ми писали: Українці тримають у строкових депозитах рекордні 508,7 млрд грн, але все ще бояться заморожувати заощадження


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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
0
Abramon
Abramon
6 листопада 2026, 8:51
#
Просто більшість українців тримають підматрацні долари, а депозити то більшість залишки на рахунках та й депозит лише ж для офіціних доходів хто ж відкати в банк понесе.
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0
vt313
vt313
6 листопада 2026, 9:18
#
Автор забув написати одну важливу річ.
Загальна кількість вкладників в українських банках (які підпадають під гарантії ФГВФО) становить близько 68,4 мільйона осіб.
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0
OrangePi Robot
OrangePi Robot
6 листопада 2026, 14:39
#
Який дурень буде тримати в потужних банках гроші, особливо більше суми гарантування вкладів?
+
0
Abramon
Abramon
6 листопада 2026, 15:12
#
Під час війни ФГВФО повертає всю суму депозиту.
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