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6 листопада 2026, 10:18

5 млн грн за лікарську помилку: коли пацієнт може отримати компенсацію від приватної клініки

Пацієнт має право вимагати повернення коштів за неякісну медичну послугу, відшкодування витрат на повторне лікування та компенсацію моральної шкоди. У деяких випадках українські суди присуджували пацієнтам мільйони гривень за помилки медиків, невдалі операції та погіршення здоров'я. Про це пише Судово-юридична газета.

Пацієнт має право вимагати повернення коштів за неякісну медичну послугу, відшкодування витрат на повторне лікування та компенсацію моральної шкоди.
Як отримати компенсацію від приватної клініки
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Зокрема, Івано-Франківський міський суд зобов'язав лікарню виплатити пацієнтці 3 млн грн моральної компенсації через неналежно проведене хірургічне втручання. Суд також присудив їй відшкодування витрат на лікування та втраченого заробітку. Апеляційна інстанція залишила це рішення без змін.

В іншій категорії справ Верховний Суд підтвердив, що компенсація моральної шкоди залежить від обставин конкретного випадку, глибини фізичних і душевних страждань та наслідків для потерпілого.

Окремий показовий випадок стосується приватної клініки: у березні 2026 року повідомлялося, що Верховний Суд підтвердив стягнення 5 млн грн моральної шкоди з медичного закладу через лікарську недбалість. Справа тривала 6,5 року.

Ще один випадок завершився без судового розгляду. У 2023 році під час операції в приватній клініці пацієнтці без належних медичних підстав видалили орган. Після чотирьох місяців переговорів заклад погодився виплатити компенсацію, яка покрила лікування, реабілітацію, медикаменти, психотерапію та юридичну допомогу. Але суму сторони не розголошували.

Показовий кейс з неякісним зубопротезуванням стався в Івано-Франківську. Приватний стоматолог виплатить пацієнтці 74 730 грн за неякісне протезування зубів. Жінка звернулася до лікаря для встановлення 19 коронок із діоксиду цирконію, однак після лікування мала біль і проблеми із зовнішнім виглядом обличчя. Через помилки стоматолога їй довелося повторно звертатися до інших медиків та оплачувати нове лікування.

Апеляційний суд постановив стягнути з лікаря 64 730 грн матеріальної шкоди — витрат на підготовку та протезування, а також 10 тис. грн моральної компенсації. Верховний Суд 30 листопада 2022 року залишив це рішення без змін.

Тобто навіть якщо пацієнт не отримав бажаного результату стоматологічного лікування, він може домагатися не лише повернення витрачених грошей, а й компенсації моральної шкоди. Водночас для цього важливо мати докази оплати, листування з лікарем, медичні документи та висновки експертів.

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За що можна вимагати гроші

Пацієнт може претендувати на:

  • повернення вартості неякісної медичної послуги;

  • відшкодування витрат на повторне лікування, реабілітацію та ліки;

  • компенсацію втраченого заробітку;

  • відшкодування моральної шкоди.

Для цього необхідно довести факт неналежного лікування та причинний зв'язок між діями медиків і завданою шкодою. Важливо зберігати договори з клінікою, чеки, медичні висновки, результати обстежень та експертиз.

Спочатку можна звернутися з письмовою претензією до керівництва клініки. Якщо домовитися не вдається, пацієнт має право звернутися до суду. Остаточний розмір компенсації визначатимуть з урахуванням обставин справи.

Як ми писали: Витрати на адвоката: у яких випадках держава зобов’язана повернути гроші

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
Abramon
Abramon
6 листопада 2026, 10:34
#
Івано-Франківська область отримала вимушений приплив середнього класу, але не підтягнула якість і рівень послуг. Гроші гребти і надавати неякісні послуги — це не одне й те ж, якщо-що.
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0
gorobezus
gorobezus
6 листопада 2026, 11:38
#
А что там с государственными клиниками?
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