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16 жовтня 2026, 10:26

Понад 186 млн грн на захист військових: ЗСУ отримають 4700 протиуламкових костюмів до грудня

Міністерство оборони України законтрактувало 4700 протиуламкових костюмів для Збройних сил України на суму понад 186 млн грн. Це перша централізована закупівля такого захисного спорядження. Контракти уклали з чотирма постачальниками, які мають поставити комплекти до 18 грудня 2026 року. Про це повідомив Укрінформ із посиланням на Міноборони.

Міністерство оборони України законтрактувало 4700 протиуламкових костюмів для Збройних сил України на суму понад 186 млн грн.
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Що входить до комплекту

Вага одного костюма становить близько 2 кг. Він складається з куртки, штанів і додаткових захисних елементів для тазової ділянки та верхньої частини стегон.

Костюм розробили так, щоб поєднати захист із можливістю вільно рухатися. М’які балістичні пакети мають захищати військових від уламків і куль, не обмежуючи їхніх рухів.

Спорядження можна носити разом із бронежилетом. Насамперед воно призначене для військових на лінії бойового зіткнення, де існує високий ризик ураження уламками артилерійських снарядів і боєприпасів, скинутих із дронів.

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Чим особливі українські костюми

Технічні вимоги до спорядження розробило Командування Сил логістики ЗСУ. За даними Міноборони, аналогічних протиуламкових костюмів у країнах НАТО немає. Український прототип уже передали міжнародним партнерам для ознайомлення.

Централізована закупівля має забезпечити військових додатковим захистом у ситуаціях, коли бронежилет не закриває всі вразливі ділянки тіла, а уламкові ураження становлять значну небезпеку.

Раніше Міноборони також повідомляло, що законтрактувало 99,5% потреби ЗСУ в зимовому одязі та спорядженні.

Як ми писали: У ЗСУ переглянуть роль сержантів та їхнє грошове забезпечення


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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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16 жовтня 2026, 13:08
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