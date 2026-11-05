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5 листопада 2026, 17:22

Бізнес зможе вимагати компенсацію за розголошення таємниць: які нові правила готує Україна

Українські компанії можуть отримати нові механізми захисту комерційної інформації, технологічних розробок і виробничих секретів. Про це пише народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк. Уряд схвалив пакет законопроєктів, які наближають українські правила до європейських стандартів.

Українські компанії можуть отримати нові механізми захисту комерційної інформації, технологічних розробок і виробничих секретів.
Бізнес зможе вимагати компенсацію за розголошення таємниць
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Зокрема, пропонується чітко визначити, як можна законно отримувати та використовувати комерційні таємниці, які дії вважатимуться порушенням і як компанії зможуть домагатися компенсації збитків.

Документи розроблені для імплементації Директиви ЄС 2016/943. Вона встановлює єдині підходи до захисту нерозкритих ноу-хау та комерційної інформації від незаконного отримання, використання й розголошення.

Що саме пропонують змінити

Пакет складається з трьох документів:

1. Законопроєкт «Про захист комерційних таємниць». Він має встановити основні правила охорони комерційної інформації, визначити, які способи її отримання та використання є законними, а які — порушенням прав власника.

2. Зміни до Цивільного кодексу. Пропонується змінити правовий статус комерційної таємниці: виключити її з переліку об'єктів права інтелектуальної власності та натомість окремо врегулювати майнові права на таку інформацію.

3. Зміни до КУпАП, Кримінального та Кримінального процесуального кодексів. Вони мають удосконалити відповідальність за правопорушення, пов'язані з комерційними таємницями, та відповідні процесуальні механізми.

Це важливо, оскільки зараз комерційна таємниця прямо належить до об'єктів права інтелектуальної власності (стаття 420 Цивільного кодексу). Новий підхід передбачає окрему модель регулювання прав на неї.

Яку інформацію захищатимуть

Йдеться не лише про технологічні винаходи чи складні виробничі розробки. Комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, організаційного, виробничого та комерційного характеру, які мають цінність для підприємства саме тому, що залишаються невідомими конкурентам.

Наприклад, це можуть бути:

  • рецептури та технології виробництва продукції;

  • інформація про постачальників, закупівельні ціни й умови контрактів;

  • клієнтські бази та внутрішні комерційні стратегії;

  • алгоритми, програмні рішення та технічна документація;

  • виробничі процеси й методи оптимізації витрат.

Водночас не будь-яку інформацію компанія може оголосити комерційною таємницею. За чинними правилами вона повинна бути секретною, мати комерційну цінність через свою секретність, а власник має вживати заходів для збереження її конфіденційності.

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Як компанії зможуть захищати свої інтереси в суді

Одна з ключових новацій — створення спеціальних механізмів судового захисту. Якщо працівник, конкурент або інша особа незаконно отримала комерційну інформацію, використала її чи розголосила, власник зможе вимагати припинення порушення та відшкодування збитків.

Законопроєкти передбачають декілька інструментів:

  • Забезпечення позову: можливість домогтися тимчасових обмежень, щоб запобігти подальшому використанню або розголошенню інформації.

  • Запобіжні заходи: механізми оперативного реагування на загрозу порушення прав.

  • Коригувальні заходи: усунення наслідків незаконного використання комерційної таємниці.

  • Відшкодування збитків: можливість компенсувати шкоду, завдану компанії незаконним отриманням або розголошенням її інформації.

Окремо передбачено захист конфіденційності під час судових процесів. Це має вирішити проблему, коли підприємство змушене розкривати свої секрети суду для доведення порушення, але через сам процес розгляду справи ризикує втратити їхню конфіденційність.

Як ми писали: Бізнес із перервою: кожен сьомий ФОП в Україні відкривають повторно

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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