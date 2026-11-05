Фрукти, овочі та м'ясо дорожчають швидше: у яких країнах Європи найбільше зросли ціни на продукти

Після відносно спокійного періоду ціни на продукти харчування в Європі знову почали прискорюватися. Найбільше дорожчають свіжі продукти — фрукти, овочі, м'ясо та риба. В окремих країнах зростання вже вимірюється кількома відсотками за рік, а перебої з постачанням призводять до дефіциту товарів у магазинах. Про це пише Euronews.

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Найпомітніше це проявилося в Італії. У жовтні ціни на необроблені продукти харчування там зросли на 7,5% у річному вимірі проти 5,5% у вересні. Вартість стандартного споживчого кошика, до якого входять продукти, товари для дому та особистої гігієни, підвищилася на 2,5% після 1,5% місяцем раніше.

Причиною стали не лише загальні інфляційні процеси, а й проблеми з логістикою. Наприкінці жовтня водії вантажівок на півдні Італії приблизно два тижні блокували дороги та порти, протестуючи проти високої вартості дизельного пального. Через зупинку відвантажень у регіонах Кампанія, Апулія та Калабрія виник дефіцит м'яса, свіжого молока, фруктів і бутильованої води. У деяких невеликих магазинах полиці спорожніли за один день.

Де у Європі найбільше подорожчали продукти

За даними Eurostat за вересень 2026 року — останній місяць, за який є зіставна статистика для всіх країн ЄС, — найбільше річне зростання цін на продукти харчування та безалкогольні напої зафіксували на Кіпрі.

П'ятірка країн із найвищою продуктовою інфляцією виглядає так:

Кіпр — +4%;

Іспанія — +2,7%;

Румунія — +2,6%;

Мальта — +2,5%;

Португалія — +2,4%.

Поза Євросоюзом значно гірша ситуація в Туреччині: там продукти за рік подорожчали на 27,6%.

Водночас у 14 із 27 країн ЄС продукти та безалкогольні напої у вересні коштували дешевше, ніж роком раніше. Найбільше зниження зафіксували у Швеції — на 6,3%. Це пов'язують зі скороченням ставки ПДВ на продукти з 12% до 6%, яке набуло чинності 1 квітня 2026 року та діятиме до кінця 2027-го.

Також ціни знизилися в Латвії, Угорщині та Чехії — на 3,8−4,8%.

Які продукти найбільше дорожчають у великих економіках Європи

Загальна продуктова інфляція в окремих країнах залишається помірною, однак ціни на свіжі продукти зростають значно швидше.

Франція. У жовтні продукти харчування загалом подорожчали на 1,2% за рік. Але свіжі продукти — на 8%. У вересні річне зростання цієї категорії було ще вищим — 9,5%.

Італія. Ціни на необроблені продукти, до яких належать фрукти, овочі, м'ясо та риба, зросли на 7,5%. Це суттєве прискорення порівняно з вересневими 5,5%.

Португалія. Необроблені продукти подорожчали на 3,7% за рік. Такий самий темп зростання був і у вересні.

Німеччина. Продукти харчування загалом стали дорожчими лише на 0,4%.

Іспанія. Продуктові ціни продовжували зростати, хоча темпи подорожчання у жовтні були нижчими, ніж рік тому.

Чому свіжі продукти дорожчають швидше

За даними Eurostat, у жовтні інфляція в єврозоні досягла 4% — найвищого рівня більш ніж за три роки. Основним чинником стало подорожчання енергоносіїв: паливо, електроенергія та опалення коштували на 20,8% більше, ніж рік тому.

Водночас продукти харчування, алкоголь і тютюн у єврозоні загалом подорожчали на 1,6%. Перероблені продукти, алкоголь і тютюн додали лише 0,5%, тоді як необроблені продукти — фрукти, овочі, м'ясо та риба — зросли в ціні на 4,6%. У серпні цей показник становив 2,7%.

Така різниця пояснюється витратами на виробництво та доставку. Сільськогосподарська техніка працює на дизелі, теплиці потребують опалення, а більшість продуктів перевозять вантажівками. Зростання вартості пального та енергії швидко відбивається на кінцевій ціні свіжих продуктів, які складніше довго зберігати.

Головний економіст Oxford Economics з питань Італії Нікола Нобіле зазначив, що енергоносії та продовольство стали основними чинниками прискорення інфляції, тоді як базовий ціновий тиск залишається відносно стабільним.

Східна Європа найбільше відчула накопичене подорожчання

Якщо подивитися не лише на останній рік, а на період із вересня 2021-го, різниця між країнами стає ще помітнішою. За цей час продукти харчування в Євросоюзі загалом подорожчали приблизно на третину.

Найбільше зростання зафіксували у країнах Центральної та Східної Європи:

Угорщина — понад 50%;

Болгарія — трохи більше ніж 50%;

Естонія — трохи більше ніж 50%;

Румунія — трохи більше ніж 50%.

Для порівняння, у Люксембурзі, Швеції та Франції накопичене подорожчання становить близько 25%.

Проблема полягає не лише у темпах зростання цін. У країнах Східної Європи домогосподарства витрачають на харчування більшу частину своїх доходів, ніж у заможніших західноєвропейських державах. Тому навіть незначне нове подорожчання сильніше позначається на бюджетах сімей у Бухаресті чи Софії, ніж у Люксембурзі.

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Економісти очікують подальшого посилення інфляційного тиску. За прогнозом Pantheon Macroeconomics, інфляція в єврозоні може досягти піку на рівні 4,5% у січні. Компанія також очікує, що Європейський центральний банк у грудні підвищить процентні ставки.

Отже, хоча загальне зростання цін на продукти в ЄС поки залишається помірним, свіжі продукти вже дорожчають швидше. Додатковий тиск створюють витрати на енергію, пальне та перебої з постачанням.

Як ми писали: Де в ЄС найдорожчі продукти, а де найдешевші: скільки коштує однаковий кошик у Франції, Німеччині та Румунії

