Вашингтон пропонує відновити транзит газу з РФ через Україну: як планують не допустити фінансування війни

США просувають ідею відновлення постачання російського природного газу до Європи через українську газотранспортну систему. Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на американських, європейських та українських посадовців, знайомих із переговорами. Інформацію також оприлюднило агентство Reuters, яке зазначило, що не змогло незалежно підтвердити ці дані.

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Цей план розглядають у межах переговорів про енергетичне перемир'я між Україною та Росією напередодні зими. Однак ініціатива стикається з опором європейських урядів, які взяли курс на повну відмову від російського газу.

Як США пропонують відновити постачання російського газу

За даними WSJ, ідею обговорювали ще у вересні під час поїздок американських спецпосланців Джареда Кушнера та Стіва Віткоффа до Москви й Києва.

План передбачає, що російський газ продаватимуть європейським покупцям через американського посередника. Така схема, за задумом її авторів, може обійти чинні обмеження на торгівлю російськими енергоресурсами, створити можливості для американських інвесторів і водночас повернути Україні доходи від транзиту.

Окремо Вашингтон запропонував спрямовувати виручку від продажу газу на спеціальний рахунок ескроу в третій країні. Це механізм, за якого кошти зберігаються на окремому рахунку та не можуть бути використані продавцем на власний розсуд до виконання визначених умов. За задумом американської сторони, такий підхід має не допустити використання Росією цих грошей для фінансування війни.

У США розглядають відновлення експорту газу як можливий економічний стимул для Володимира Путіна погодитися на енергетичне перемир'я. Для України це могло б означати відновлення транзитних доходів.

Чому Європа виступає проти повернення російського газу

Головна перешкода для реалізації плану — позиція європейських урядів. Євросоюз уже ухвалив курс на поступове припинення імпорту російського природного газу до кінця 2027 року. Лідери найбільших європейських країн також заявляли, що не хочуть знову залежати від енергоресурсів держави, яку вважають серйозною загрозою для своєї безпеки.

Єврокомісар з питань енергетики Дан Йоргенсен раніше висловлювався за постійну заборону на імпорт російського газу, навіть у разі завершення війни.

За інформацією WSJ, у приватних розмовах європейські посадовці також різко критикували американську ініціативу. Один із представників скандинавської країни заявив, що повернення до закупівель російського газу суперечить принципам, яких дотримується Європа.

Водночас американська сторона розраховує, що енергетична ситуація може змусити європейські столиці переглянути позицію. Війна навколо Ірану ускладнила постачання скрапленого природного газу з Катару, а запаси газу в європейських сховищах, за даними WSJ, становлять близько 75% і є нижчими за середній показник за останні дев'ять років.

Чому транзит через Україну можуть відновити швидше, ніж через Nord Stream

Однією з переваг українського маршруту є наявна газотранспортна інфраструктура. Через неї російський газ раніше постачали до Словаччини, Австрії та Німеччини. Транзит припинився в січні 2025 року після завершення відповідної угоди між «Нафтогазом» і «Газпромом».

За оцінкою співрозмовників WSJ, українську систему можна було б відновити майже одразу. Натомість запуск пошкоджених газопроводів Nord Stream, які проходять дном Балтійського моря, потребував би значно більше часу та подолання політичних і регуляторних перешкод.

До повномасштабного вторгнення Росії близько 45% природного газу, який споживала Європа, надходило з РФ. Нині ця частка, за даними WSJ, скоротилася приблизно до 11%. Близько 30% європейського споживання забезпечує американський скраплений газ.

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Чи може Україна погодитися на таку пропозицію

Поки що йдеться про ініціативу, яку просуває Вашингтон, а не про погоджену угоду. За інформацією WSJ, європейські уряди не підтримують повернення до закупівель російського газу, а Росія досі відхиляла американські спроби домовитися про енергетичне перемир'я.

Видання також повідомляє, що відновлення ударів України по російських нафтопереробних заводах наприкінці жовтня додало актуальності переговорам про ширше енергетичне перемир'я. На цьому тлі США знову активізували обговорення газового маршруту.

Отже, потенційне відновлення транзиту залежатиме не лише від домовленостей щодо енергетичного перемир'я, а й від позиції Києва, європейських урядів та готовності Москви погодитися на запропоновані умови.

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