Вашингтон пропонує відновити транзит газу з РФ через Україну: як планують не допустити фінансування війни

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Банківські додатки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
2 листопада 2026, 11:33

Вашингтон пропонує відновити транзит газу з РФ через Україну: як планують не допустити фінансування війни

США просувають ідею відновлення постачання російського природного газу до Європи через українську газотранспортну систему. Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на американських, європейських та українських посадовців, знайомих із переговорами. Інформацію також оприлюднило агентство Reuters, яке зазначило, що не змогло незалежно підтвердити ці дані.

США просувають ідею відновлення постачання російського природного газу до Європи через українську газотранспортну систему.
США хочуть відновити транзит газовий транзит Україною
Додати як бажане джерело в Google

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Цей план розглядають у межах переговорів про енергетичне перемир'я між Україною та Росією напередодні зими. Однак ініціатива стикається з опором європейських урядів, які взяли курс на повну відмову від російського газу.

Як США пропонують відновити постачання російського газу

За даними WSJ, ідею обговорювали ще у вересні під час поїздок американських спецпосланців Джареда Кушнера та Стіва Віткоффа до Москви й Києва.

План передбачає, що російський газ продаватимуть європейським покупцям через американського посередника. Така схема, за задумом її авторів, може обійти чинні обмеження на торгівлю російськими енергоресурсами, створити можливості для американських інвесторів і водночас повернути Україні доходи від транзиту.

Окремо Вашингтон запропонував спрямовувати виручку від продажу газу на спеціальний рахунок ескроу в третій країні. Це механізм, за якого кошти зберігаються на окремому рахунку та не можуть бути використані продавцем на власний розсуд до виконання визначених умов. За задумом американської сторони, такий підхід має не допустити використання Росією цих грошей для фінансування війни.

У США розглядають відновлення експорту газу як можливий економічний стимул для Володимира Путіна погодитися на енергетичне перемир'я. Для України це могло б означати відновлення транзитних доходів.

Чому Європа виступає проти повернення російського газу

Головна перешкода для реалізації плану — позиція європейських урядів. Євросоюз уже ухвалив курс на поступове припинення імпорту російського природного газу до кінця 2027 року. Лідери найбільших європейських країн також заявляли, що не хочуть знову залежати від енергоресурсів держави, яку вважають серйозною загрозою для своєї безпеки.

Єврокомісар з питань енергетики Дан Йоргенсен раніше висловлювався за постійну заборону на імпорт російського газу, навіть у разі завершення війни.

За інформацією WSJ, у приватних розмовах європейські посадовці також різко критикували американську ініціативу. Один із представників скандинавської країни заявив, що повернення до закупівель російського газу суперечить принципам, яких дотримується Європа.

Водночас американська сторона розраховує, що енергетична ситуація може змусити європейські столиці переглянути позицію. Війна навколо Ірану ускладнила постачання скрапленого природного газу з Катару, а запаси газу в європейських сховищах, за даними WSJ, становлять близько 75% і є нижчими за середній показник за останні дев'ять років.

Чому транзит через Україну можуть відновити швидше, ніж через Nord Stream

Однією з переваг українського маршруту є наявна газотранспортна інфраструктура. Через неї російський газ раніше постачали до Словаччини, Австрії та Німеччини. Транзит припинився в січні 2025 року після завершення відповідної угоди між «Нафтогазом» і «Газпромом».

За оцінкою співрозмовників WSJ, українську систему можна було б відновити майже одразу. Натомість запуск пошкоджених газопроводів Nord Stream, які проходять дном Балтійського моря, потребував би значно більше часу та подолання політичних і регуляторних перешкод.

До повномасштабного вторгнення Росії близько 45% природного газу, який споживала Європа, надходило з РФ. Нині ця частка, за даними WSJ, скоротилася приблизно до 11%. Близько 30% європейського споживання забезпечує американський скраплений газ.

Читайте також: Нафта дешевшає на тлі переговорів Ірану та Катару: Brent опустилася нижче $112 за барель

Чи може Україна погодитися на таку пропозицію

Поки що йдеться про ініціативу, яку просуває Вашингтон, а не про погоджену угоду. За інформацією WSJ, європейські уряди не підтримують повернення до закупівель російського газу, а Росія досі відхиляла американські спроби домовитися про енергетичне перемир'я.

Видання також повідомляє, що відновлення ударів України по російських нафтопереробних заводах наприкінці жовтня додало актуальності переговорам про ширше енергетичне перемир'я. На цьому тлі США знову активізували обговорення газового маршруту.

Отже, потенційне відновлення транзиту залежатиме не лише від домовленостей щодо енергетичного перемир'я, а й від позиції Києва, європейських урядів та готовності Москви погодитися на запропоновані умови.

Як ми писали: Угода Трампа про російський дизель може стати предметом розслідування: чому до справи залучили банки

Додати як бажане джерело в Google
Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
0
financialGenius
financialGenius
2 листопада 2026, 13:21
#
Эта очередная ересть может быть выгодна двум старым дедам и нашим коррупционерам только … думаю что в Европе умственно отсталых соглашаться на такое нет …
+
0
Romanenkas17
Romanenkas17
2 листопада 2026, 15:06
#
В європі розумово відсталих набагато більше, і від них нічого не залежить. Але це звичайно чергові казки риж-ого)
+
0
lider2000
lider2000
2 листопада 2026, 16:15
#
Про дружбу не забудьте.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 12 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами