Угода Трампа про російський дизель може стати предметом розслідування: чому до справи залучили банки

Імпорт російського дизеля до США може стати предметом розслідування в американському Конгресі. Демократи вимагають від банків і портових адміністрацій зберегти документи, пов’язані з угодою президента Дональда Трампа. Законодавці також попереджають про можливі судові позови та юридичні ризики домовленості. Про це повідомила агенція Вloomberg.

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Демократи в Палаті представників і Сенаті звернулися до великих банків та портових адміністрацій із проханням зберегти документи, пов’язані з угодою. Законодавці заявляють про можливі юридичні ризики та загрози національній безпеці США.

Листи оприлюднили в понеділок. У них демократи попереджають, що імпорт російського пального може стати предметом судових позовів і подальших розслідувань Конгресу. На їхню думку, така торгівля викликає занепокоєння з погляду національної безпеки, оскільки може забезпечувати Росію коштами для продовження війни проти України.

Які банки та порти отримали листи

Звернення надіслали, зокрема, до JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup і Morgan Stanley. Серед адресатів також кілька портових адміністрацій, включно з Адміністрацією портів Нью-Йорка та Нью-Джерсі.

Серед підписантів листів є сенатори Кріс Кунс, Елізабет Воррен і Рон Вайден, а також конгресмен Грег Мікс. Кунс може очолити комітет Сенату з міжнародних відносин, якщо демократи отримають контроль над палатою. Воррен є провідною представницею демократів у банківському комітеті Сенату, а Вайден очолює демократичну меншість у фінансовому комітеті. Мікс, зі свого боку, може очолити комітет Палати представників із закордонних справ.

Демократи заявляють про намір посилити контроль за домовленістю. Подальші дії в Конгресі вони пов’язують із можливим отриманням контролю над однією або обома палатами.

Як Трамп пояснює домовленість про російське пальне

На початку жовтня Росія частково скасувала заборону на експорт дизеля, дозволивши поставити на міжнародні ринки 500 тисяч метричних тонн пального. Це сталося після домовленості між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним.

Трамп раніше пояснював, що угода має допомогти американським фермерам та іншим споживачам, які потерпають від високих цін на дизель. Отже, в центрі суперечки опинилося питання про те, чи виправдовує потенційна вигода для американських споживачів імпорт російського пального, який демократи вважають ризикованим із погляду безпеки та законності.

У Білому домі відкинули критику демократів. Речниця адміністрації Тейлор Роджерс заявила, що вони знову зосереджуються на розслідуваннях президента Трампа замість того, щоб працювати над поліпшенням життя американців.