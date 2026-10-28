ТОП-5 криптообмінників для обміну USDT та USDC на гривню

Стейблкоїни USDT та USDC стали для багатьох українців звичним способом розрахунку: отримати гонорар від іноземного замовника, переказати гроші рідним чи просто тримати заощадження в доларах. Але рано чи пізно цифрові долари доводиться перетворювати на гривню. «Мінфін» зібрав ТОП-5 криптообмінників, де це можна зробити швидко та без зайвого клопоту.

Скільки цифрових доларів у світі та в Україні

USDT та USDC прив'язані до долара 1:1, тому їхня ціна майже не змінюється. Саме це робить їх головними монетами для розрахунків. За даними аналітичного сервісу DefiLlama, який відстежує обіг стейблкоїнів у різних блокчейнах, станом на 21 жовтня 2026 року в обігу було стейблкоїнів на $301,2 млрд. Левова частка припадає саме на ці два токени. Капіталізація USDT становить $182,8 млрд, USDC — ще $72,2 млрд. Разом це майже 85% ринку. І ними не лише торгують.

Венчурний фонд a16z підрахував, що за рік стейблкоїнами провели транзакцій на $46 трлн. Щоправда, чималу частину цієї суми згенерували торгові боти та автоматичні перекази, коли ті самі монети багато разів переходять з гаманця в гаманець. Тому аналітики рахують і «чистий» показник, де лишаються тільки реальні операції людей і компаній. Він теж вражає. Це $9 трлн, що на 87% більше, ніж роком раніше.

Головна перевага таких монет — у швидкості. Переказ між країнами займає хвилини, працює вночі й у вихідні, а комісія, зазвичай, нижча за банківську. Тому стейблкоїнами охоче розраховуються з айтівцями, фрилансерами та підрядниками. В опитуванні YouGov на замовлення платіжної компанії BVNK 39% власників криптовалют сказали, що отримують дохід у стейблкоїнах. А ті, хто надсилає так гроші за кордон, заощаджують на комісіях близько 40%. Аналітики Chainalysis підтверджують це цифрами. За рік до червня 2026-го обсяг міжнародних переказів у стейблкоїнах зріс на 77,5% — до $220,3 млрд.

Україна тут серед лідерів. У свіжому рейтингу Chainalysis Global Crypto Adoption Index 2026 наша країна посіла сьоме місце у світі. А за дослідженням DL Research та біржі Bybit, Україна перша у світі за обсягом операцій зі стейблкоїнами щодо ВВП. Проте заплатити USDT за комуналку чи продукти поки що не вийде, тож монети доводиться обмінювати на гривню. Важливо вибрати сервіс із вигідним курсом, швидкою виплатою і зрозумілими умовами. Порівняти пропозиції можна в моніторингу криптообмінників «Мінфіну», де представлені всі сервіси з нашого огляду.

Barskiy Dvor Obmen приймає цифрові долари в широкому наборі мереж. USDT тут можна надіслати у восьми блокчейнах — серед них TRC20, ERC20, BEP20, TON та Solana, а USDC — у семи. Тож перекидати монети з однієї мережі в іншу перед обміном, найімовірніше, не доведеться.

Гривню сервіс виплачує на картки monobank, Приватбанку, ПУМБ, Ощадбанку, Райффайзен Банку, Sense Bank, Укрсиббанку, ОТП Банку, Абанку, izibank і на будь-які Visa чи Mastercard. Зарахування на картку українського банку займає від 2 до 24 годин. Почати можна зі скромної суми. Мінімальний обмін на картку — від 500 грн. Крім гривні, сервіс виплачує кошти на PayPal, Revolut, Payoneer, Alipay чи WeChat, що стане в нагоді тим, хто працює з іноземними партнерами. Також можливою є оплата інвойсів в Україні та закордоном у будь-якій валюті.

Потрібна готівка? Криптообмінник Barskiy Dvor видає гривні, долари та євро приблизно в 25 містах України, тут видача проходить у касах. А ще сервіс працює за кордоном — у Польщі, Чехії, Німеччині, Франції, Австрії, Нідерландах, Великій Британії, Чехії, Іспанії, Португалії, США та понад 100 країнах світу. За даними обмінника, 90% готівкових угод закриваються того ж дня.

Про безпеку подбали з декількох боків. Усі вхідні перекази проходять перевірку походження коштів, вхід до акаунта можна захистити двоетапним підтвердженням, а картку достатньо підтвердити один раз. Зареєстровані клієнти заробляють на реферальній програмі від 20% до 30% від прибутку з обмінів запрошених друзів, а ще за кожен відгук сервіс дарує 5 USDT. Менеджери відповідають на сайті та в Telegram. У моніторингу «Мінфіну» в Barskiy Dvor оцінка 4,8 із 5.

LetsPay, за даними самого сервісу, займається обміном криптовалют із 2012 року. Його головний козир — в автоматизації. Більшість напрямків працюють без участі оператора, тому заявку на гривню за USDT система виконує автоматично, навіть у вихідні. Виплата на картку відбувається відразу після 20-ти підтверджень мережі та займає в середньому від 20 хвилин до 2 годин.

Реєструватися не обов'язково. Достатньо заповнити заявку і надіслати точну суму. Комісія вже закладена в курс, тож клієнт відразу бачить, яку суму отримає в гривнях. Якщо раптом не вистачає резерву, можна оформити заявку на більшу суму, і сервіс напише на пошту, щойно кошти з'являться.

USDT приймають у семи мережах, зокрема, TRC20, ERC20, BEP20, Solana та Polygon, а USDC — у мережі ERC20. Гривню можна отримати на monobank, Приват24, будь-яку гривневу Visa чи Mastercard. Хто хоче лишитися в доларі чи євро, може вивести гроші на валютні картки monobank і Приватбанку. Підтримуються й виплати в тенге, турецьких лірах, індійських рупіях та бразильських реалах. Всі зареєстровані клієнти мають змогу заробляти до 30% від прибутку сервісу на кожному обміні запрошених користувачів.

Готівку LetsPay видає в київському офісі, також працює і кур'єрська доставка. Євро готівкою можна отримати у Варшаві, Відні, Лісабоні, Барселоні, Аліканте та Бенідормі. Окремо варто згадати масові виплати. Однією заявкою можна поповнити відразу декілька карток, що зручно для бізнесу, який розраховується з командою. Усі вхідні монети сервіс перевіряє на походження.

Kingex поєднує онлайн-обмін і мережу офлайн-кас. Сервіс працює у понад 100 містах світу, з них у 25 українських, серед яких Київ, Харків, Львів, Дніпро та Одеса. Каси є також у Польщі, Туреччині, ОАЕ, Вірменії та Азербайджані. Онлайн обміняти монети можна з будь-якої точки світу.

Одна з переваг Kingex — фіксований курс. Він заморожується на 30 хвилин у момент створення заявки, тож підсумкова сума не зміниться, доки клієнт переказує монети чи їде до каси. Сам обмін зазвичай триває від 10 до 20 хвилин. Курс у калькуляторі вже враховує всі комісії, за стандартного обміну доплачувати в касі нічого не треба. Готівку можна отримати вже через 10 хвилин після того, як криптовалюта надійде на баланс сервісу. А улюблені напрямки варто зберегти у вибране, щоб наступного разу не шукати їх знову.

USDT та USDC тут приймають у багатьох мережах — від популярних TRC20, ERC20 і BEP20 до TON, Solana, Polygon та Arbitrum. Один із найпопулярніших напрямків на сайті — це обмін USDT на гривню із виплатою на monobank. Гривню можна отримати й на картки Приватбанку та інших українських банків. Для переказів за кордон доступні SEPA та SWIFT, а також широкий вибір платіжних систем, таких як Wise, Revolut, BLIK та інші. Особливо популярний іноземний напрямок — обмін криптовалюти на юані, CNY на Alipay, WeChat та картки. Kingex проводить ці обміни швидко й якісно, незалежно від суми.

Підтримка працює цілодобово, і відповідають живі менеджери, а не боти. Написати можна в Telegram, WhatsApp чи Viber, або безпосередньо на сайті. Сервіс повідомляє, що на моніторингах BestChange, КурсЕксперт та Obmify його середня оцінка становить 4,9 із 5 на основі понад 10 тис. відгуків. За чесний відгук Kingex повертає кешбек, а тим, хто приводить нових клієнтів, нараховує бонуси за реферальною програмою.

За 13 Exchanger стоїть команда із п'ятирічним досвідом у сфері фінтеху. На платформах обміну про обмінник уже залишили понад 7 000 відгуків. Сервіс швидко розширюється, цього року тут з'явилось багато нових напрямків, а якщо потрібного немає на сайті, достатньо звернутися до підтримки — команда виконає вашу задачу.

Обмін USDT на гривню із виплатою на будь-які українські картки працює тут дуже швидко. Після підтвердження платежу в мережі гроші зазвичай надходять протягом 5−30 хвилин. Курс фіксується в момент, коли монети надходять на рахунок сервісу. Сайт працює цілодобово, а служба підтримки на зв'язку щодня з 9:00 до 22:00, без вихідних. Окремо варто відзначити виплату за реквізитами компанії, що стане в нагоді ФОПам і бізнесу. Ще одна зручна опція дозволяє розділити суму між декількома картками в одній заявці.

USDT приймають у восьми мережах — серед них TRC20, ERC20, BEP20, TON та Solana, USDC — у п'яти.

Один із основних напрямків — робота з готівкою в гривнях, доларах та євро в Одесі, Дніпрі, Миколаєві, Тернополі, Кам'янському та багатьох інших містах.

Можна також купити криптовалюту за гривню з картки, чи за готівку, якщо потрібно.

Постійним клієнтам сервіс дає персональну знижку, яка автоматично враховується в курсі. У профілі можна тримати кошти на внутрішньому балансі, а партнери отримують винагороду за залучених клієнтів. Для тих, кому потрібно переказати гроші за кордон, доступні виплати на Wise, Revolut, PayPal, польський BLIK та інші системи.

MasterChange працює на ринку вже 10 років, і за цей час сервісу довірилися понад 7 600 клієнтів. Обмінник працює в автоматичному та напівавтоматичному режимі цілодобово, без вихідних, а служба підтримки на зв'язку з 9:00 до опівночі.

Сильна сторона сервісу — у великих резервах. Лише USDT у мережі TRC20 на рахунках обмінника близько 10 млн, тож навіть великий обмін навряд чи не впишеться в ліміт. Із гривнею так само: лише для виплат на ПУМБ у резерві понад 19 млн грн. Крім TRC20, тут приймають USDT в ERC20 та BEP20, а також USDC в ERC20. Гривню можна вивести на monobank, Приват24, ПУМБ, Ощадбанк, Райффайзен Банк, Sense Bank, будь-яку Visa чи Mastercard, або на банківський рахунок. На картку Приватбанку, за даними сервісу, гроші надходять за декілька хвилин.

Готівковий обмін доступний у Києві та Харкові, де MasterChange має власні офіси, а ще у двох десятках українських міст через пункти обміну, банки чи кур'єра. Загалом у списку сервісу близько 50 міст світу — від Варшави та Берліна до Нью-Йорка та Дубая. Готівку видають день у день. До того ж це конфіденційно, бо при отриманні достатньо назвати лише код і суму заявки.

Ще одна особливість MasterChange в тому, що клієнт може запропонувати власний курс обміну. Для цього достатньо написати в підтримку або заповнити форму на сайті. Для тих, хто працює з іноземними клієнтами, є виплати на Wise, а також у доларах, євро та турецьких лірах на картки й банківські рахунки. Також сервіс допоможе переказати готівку з міста в місто та оплатити рахунки в Китаї, Європі чи США.