Іноземців із дефіцитними професіями хочуть залучати в Україну: як перевірятимуть їхню кваліфікацію і безпеку

Кабінет Міністрів пропонує запровадити експериментальний механізм залучення іноземних фахівців і робітників, яких бракує українській економіці. Для цього щороку формуватимуть перелік дефіцитних професій, а кваліфікацію кандидатів перевірятиме Державний центр зайнятості за участю Міністерства освіти і науки, Мінцифри та Служби безпеки України.

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Відповідний проєкт постанови Мінекономіки оприлюднило для громадського обговорення. Документ передбачає цифровізацію подання заяв і обміну інформацією між державними органами. Поки що це лише пропозиція, а не чинні правила.

Хто визначатиме дефіцитні професії

Перелік професій і вимог до кваліфікації щороку формуватиме Державний центр зайнятості. Для цього він збиратиме інформацію від роботодавців, організацій роботодавців, центральних органів виконавчої влади та регіональних центрів зайнятості.

До 1 жовтня роботодавці та їхні об'єднання зможуть повідомляти про потребу в працівниках певних спеціальностей. Центральні органи влади надаватимуть прогнози кадрових потреб, а регіональні центри зайнятості — дані про ситуацію на місцевих ринках праці.

На основі цієї інформації Державний центр зайнятості визначатиме професії, потребу в яких можна задовольнити за рахунок імміграції. Перелік із вимогами до кваліфікації пропонують формувати щороку до 31 грудня та публікувати на офіційному сайті.

Отже, іноземець зможе скористатися новою процедурою лише тоді, коли його професія буде включена до відповідного переліку й він відповідатиме встановленим вимогам.

Які документи має подати іноземець

Для підтвердження кваліфікації заявнику потрібно буде надати:

документ про освіту;

документи, що підтверджують досвід роботи;

трудовий договір, офіційну пропозицію від роботодавця або інший документ про домовленість щодо працевлаштування в Україні.

Подати заяву та документи пропонують дозволити кількома способами: особисто, поштою, електронною поштою, а за наявності технічної можливості — через систему «Обрій» за допомогою порталу «Дія» або мобільного застосунку.

Це має спростити процедуру для іноземних кандидатів і роботодавців, які потребують працівників дефіцитних спеціальностей.

Хто перевірятиме кваліфікацію та безпеку іноземців

Основним органом перевірки стане Державний центр зайнятості. Водночас він залучатиме інші державні установи залежно від того, які саме відомості потрібно перевірити.

Зокрема:

Міністерство освіти і науки перевірятиме документи про освіту.

Міністерство цифрової трансформації перевірятиме професійні компетентності кандидатів за професіями у сфері IT.

Служба безпеки України перевірятиме наявність обставин, які можуть становити загрозу національній безпеці, громадському порядку, суверенітету або територіальній цілісності України.

Таким чином, перевірка не обмежуватиметься дипломом і досвідом роботи: проєкт також передбачає оцінювання безпекових ризиків.

Водночас у доступному описі проєкту окремо не визначено, який саме орган відповідатиме виключно за встановлення особи заявника. Тому стверджувати, що ідентифікацію здійснюватиме конкретно СБУ або інша установа, наразі немає підстав.

Скільки триватиме перевірка

Проєкт передбачає такі строки розгляду документів:

Державний центр зайнятості перевірятиме документи протягом 20 календарних днів.

На підставі позитивного рішення центру Мінекономіки протягом 10 календарних днів видаватиме документ про підтримку заяви на отримання дозволу на імміграцію.

Якщо кандидат подасть неповний пакет документів або документи будуть оформлені неналежним чином, Державний центр зайнятості протягом трьох робочих днів повідомить про необхідність усунути недоліки. На це заявнику відведуть п’ять робочих днів. Строк розгляду заяви обчислюватиметься з моменту надходження повного пакета документів.

Відмовити у підтвердженні кваліфікації зможуть, зокрема, якщо професії немає в затвердженому переліку, документи не підтверджують необхідного рівня кваліфікації, виявлено недостовірні відомості або надійшла інформація про загрози безпеці.

Після усунення причин відмови заявник зможе звернутися повторно.

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Коли можуть запровадити нову процедуру

Експеримент пропонують проводити протягом дії воєнного стану та ще трьох місяців після його припинення або скасування, але загалом не довше двох років із дня набрання чинності постановою.

Мета ініціативи — допомогти українським роботодавцям знаходити кваліфікованих працівників за спеціальностями, яких бракує на внутрішньому ринку праці. Водночас нова процедура має встановити єдині вимоги до підтвердження кваліфікації та забезпечити перевірку кандидатів за участю профільних державних органів.

Оскільки документ перебуває на стадії громадського обговорення, його положення ще можуть змінитися.

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