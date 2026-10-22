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22 жовтня 2026, 18:24

Компанії стали частіше скорочувати керівників: як ШІ змінює ринок праці

На тлі побоювань, що штучний інтелект передусім витіснятиме рядових працівників, міжнародне дослідження Korn Ferry показало іншу тенденцію: 42% опитаних компаній за останні два роки скоротили управлінські посади. У дослідженні взяли участь понад 16 тис. працівників з 11 країн. Про це пише Ausnews.de.

На тлі побоювань, що штучний інтелект передусім витіснятиме рядових працівників, міжнародне дослідження Korn Ferry показало іншу тенденцію: 42% опитаних компаній за останні два роки скоротили управлінські посади.
42% опитаних компаній за останні два роки скоротили управлінські посади
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Керівників стає менше, навантаження — більше

За даними Korn Ferry, 55% респондентів на управлінських посадах повідомили про виснаження, а 39% працівників заявили, що через нестачу керівників почуваються дезорієнтованими.

Компанії дедалі частіше переглядають управлінські структури, скорочують кількість рівнів менеджменту та передають більше відповідальності безпосередньо командам.

Серед причин — прагнення знизити витрати, пришвидшити ухвалення рішень і автоматизувати частину адміністративних та аналітичних функцій.

ШІ змінює роботу менеджерів

Експертка Інституту досліджень ринку праці та професій IAB Брітта Маттес зазначає, що штучний інтелект дедалі активніше братиме на себе завдання, які раніше виконували керівники.

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Йдеться, зокрема, про аналіз даних, підготовку звітів та частину контролінгу.

На її думку, робота менеджерів зміщуватиметься від адміністративного контролю до визначення стратегічних цілей, розвитку команд, рекрутингу та управління персоналом.

Маттес очікує, що керівників загалом стане менше, хоча сама управлінська функція не зникне.

У Німеччині тенденція може бути іншою

Директор Інституту прикладної науки про працю ifaa Заша Штовассер наголошує, що 42% — це міжнародний показник, тому безпосередньо переносити його на німецький ринок праці не варто.

За його словами, у США традиційно було більше управлінських рівнів, тому там масштаб скорочень менеджменту може бути вищим.

Водночас і німецькі компанії поступово переходять до більш пласких організаційних структур.

Чим небезпечне надмірне скорочення менеджерів

Пласка ієрархія може пришвидшувати ухвалення рішень і давати командам більше самостійності, якщо разом із відповідальністю працівники отримують достатні повноваження.

Однак просте скорочення менеджерів може збільшити кількість співробітників, за яких відповідає один керівник.

У такому разі менеджерам залишається менше часу на розвиток персоналу, вирішення проблем, підтримку команди та вдосконалення робочих процесів.

Тому експерти наголошують: компанії можуть скорочувати кількість управлінських рівнів, але не повинні автоматично скорочувати управлінські функції. Вирішальним стає не число менеджерів, а те, наскільки ефективно між працівниками розподілені відповідальність, повноваження та завдання.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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