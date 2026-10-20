Ryanair скорочує 20 маршрутів і попереджає про різке подорожчання авіаквитків у 2027 році

Ryanair скоротить мільйон пасажирських місць на рейсах із Бельгії цієї зими та попереджає про значне подорожчання авіаквитків у 2027 році. Генеральний директор компанії Майкл О’Лірі пов’язує майбутнє зростання цін із подорожчанням нафти й закликає Євросоюз переглянути податкові правила для авіакомпаній. Про це пише Euronews.

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Ірландський лоукостер Ryanair скорочує зимову програму польотів із Бельгії на тлі підвищення податку на авіаперевезення. Компанія прибере 20 маршрутів і мільйон пасажирських місць. Водночас її керівник Майкл О’Лірі попереджає, що у 2027 році авіаквитки можуть суттєво подорожчати через зростання цін на пальне.

Причиною скорочення рейсів у Бельгії стало підвищення податку на авіаперевезення з €5 до €7 за квиток. Спочатку уряд планував збільшити його до €10, але після тиску з боку авіаційної галузі пом’якшив рішення. Утім, цього не вистачило, щоб Ryanair відмовилася від скорочення польотної програми.

О’Лірі заявив, що компанія переводить літаки до країн із вигіднішими умовами для авіаперевезень. Він також розкритикував податкову політику Франції та Німеччини. Для порівняння, у Нідерландах податок на пасажирські авіаперевезення вже становить €30,25, а в Німеччині — €13,03 для більшості рейсів у межах Європи.

Чому авіаквитки можуть подорожчати

Окреме занепокоєння Ryanair викликає вартість авіаційного пального. Цього року компанія зафіксувала ціну нафти на рівні близько $67 за барель завдяки попереднім домовленостям про закупівлі. Однак наступного року дія цього захисту завершиться, і, за очікуваннями О’Лірі, вартість може подвоїтися.

«Ми гарантуємо відсутність паливних надбавок, але немає сумнівів, що у 2027 році авіаквитки суттєво подорожчають через значно вищі ціни на нафту», — заявив керівник Ryanair.

Його попередження пролунало на тлі загострення ситуації на Близькому Сході. Нафта марки Brent у п’ятницю завершила торги на рівні $109,86 за барель, а згодом її ціна перевищила $110. Серед чинників тиску на ринок — атаки на танкери та загрози постачанню нафти з Перської затоки.

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Ryanair вимагає змінити правила в ЄС

О’Лірі також закликав Євросоюз запровадити справедливіші, на його думку, екологічні податки для авіакомпаній. Він стверджує, що чинні правила створюють нерівні умови конкуренції: європейські перевізники сплачують збори за викиди на рейсах у межах ЄС, тоді як американські, азійські та китайські авіакомпанії мають винятки для частини міжнародних маршрутів.

Керівник Ryanair пропонує стягувати збір з усіх рейсів, які прибувають до Європи або вилітають із неї. У липні Європейська комісія вже запропонувала розширити дію системи оподаткування викидів на деякі рейси з Європи з 2029 року. Водночас далекомагістральні маршрути, зокрема до Токіо, та рейси з США і Китаю не підпадають під запропоноване розширення.

Скорочення маршрутів Ryanair відбувається на тлі аналогічних рішень інших перевізників. Цього року кількість рейсів також скорочували шведська SAS та британська EasyJet.

Нагадаємо

Ryanair у травні 2026 року планував підвищити виплати співробітникам, які виявляють пасажирів із негабаритним ручним багажем. До цього авіакомпанія платила €2,50 за кожен такий випадок, а порушника штрафували на €75.