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22 жовтня 2026, 10:18

Держборг єврозони зріс до 88,8% ВВП: Польща нарощує заборгованість, Італія майже наздогнала Грецію

Державний борг країн єврозони наприкінці другого кварталу 2026 року зріс до 88,8% ВВП проти 88,4% кварталом раніше та 87,3% рік тому. У грошовому вимірі сукупний борг урядів країн валютного блоку сягнув приблизно €14,44 трлн. Про це свідчать дані Eurostat, оприлюднені Euronews.

Державний борг країн єврозони наприкінці другого кварталу 2026 року зріс до 88,8% ВВП проти 88,4% кварталом раніше та 87,3% рік тому.
Держборг єврозони зріс до 88,8% ВВП
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У Європейському Союзі загалом державний борг також збільшився: з 82,5% ВВП у першому кварталі до 82,9% у другому. За рік показник зріс із 81,4%. Водночас динаміка в окремих країнах суттєво відрізняється: у частині держав боргове навантаження зростає, тоді як інші скорочують його відносно розміру економіки.

У яких країнах Європи найбільший державний борг

Найвище співвідношення державного боргу до ВВП наприкінці червня зафіксували у Греції та Італії. Італія поступово наближається до першого місця за цим показником.

  • Греція — 140,8% ВВП.

  • Італія — 139,9%.

  • Франція — 119,1%.

  • Бельгія — 110,2%.

  • Іспанія — 101,4%.

Отже, борг Греції перевищує розмір її річної економіки на 40,8%, а Італії — на 39,9%. Для порівняння: правила ЄС передбачають орієнтир державного боргу на рівні не більш як 60% ВВП.

У кого борг зростає, а хто скорочує його

У другому кварталі 2026 року боргове навантаження збільшилося у 15 країн ЄС порівняно з попереднім кварталом, зменшилося у 10, а ще у двох залишилося незмінним. Найбільше зростання зафіксували в Польщі, Португалії та Латвії.

Країни з найбільшим зростанням боргу за квартал:

  • Польща — на 3 відсоткові пункти, до 64,5% ВВП;

  • Португалія — на 2,1 в. п., до 92,5%;

  • Латвія — на 1,9 в. п., до 48,1%;

  • Литва — на 1,6 в. п., до 43,8%;

  • Франція — на 1,4 в. п., до 119,1%;

  • Італія та Мальта — на 1,3 в. п. кожна, до 139,9% і 47% ВВП відповідно.

Натомість найпомітніше скорочення боргового навантаження за квартал відбулося на Кіпрі — на 3 відсоткові пункти, у Греції — на 2,7 в. п., Угорщині — на 2 в. п. та Ірландії — на 1,8 в. п.

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Де державний борг найнижчий

Найменше боргове навантаження серед країн ЄС наприкінці другого кварталу мали Естонія — 26,1% ВВП, Данія — 27,1%, Люксембург — 28,2% та Болгарія — 28,7%. Натомість Польща, попри відносно помірний загальний рівень боргу, продемонструвала найшвидше його зростання за рік.

Як ми писали: Борг України наблизився до 9,6 трлн грн: що відбувається з виплатами

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Lesya31
Lesya31
22 жовтня 2026, 13:39
#
Ось вам і багата європа, розкриваємо очі дружно…((
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