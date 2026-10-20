Український лідер зі страхування життя змінить власника: АМКУ погодив угоду з PZU

Антимонопольний комітет України (АМКУ) дозволив польській страховій групі PZU придбати 100% акцій української страхової компанії «МетЛайф», яка є лідером ринку страхування життя. Угоду уклали у квітні 2026 року, а її завершення очікується наприкінці 2026-го або на початку 2027 року. Для остаточного закриття операції також потрібне погодження Національного банку України.

Додати як бажане джерело в Google

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Продавцем виступає швейцарська MetLife Global Holding Company II GmbH. Дозвіл АМКУ від 20 жовтня стосується придбання компанії, а також окремих положень договору про утримання від конкуренції та непереманювання працівників протягом трьох років.

Скільки заробляє «МетЛайф»

Компанія працює в Україні з 2002 року та спеціалізується на страхуванні життя. За перше півріччя 2026 року вона зібрала 1,599 млрд грн страхових премій — на 11,4% більше, ніж за аналогічний період торік.

Придбання посилить позиції PZU на українському ринку страхування життя та розширить її бізнес у Центральній і Східній Європі.

Читайте також: Українці активніше купують поліси страхування життя: премії зросли майже на 12%

Який бізнес PZU вже має в Україні

Група PZU вже володіє трьома українськими компаніями: «PZU Україна», «PZU Україна Життя» та «SOS Сервісиз Україна».

Станом на 30 червня 2026 року їхні сукупні чисті активи становили 14 млн злотих, або близько 161,9 млн грн. Загальні активи двох страхових компаній — «PZU Україна» та «PZU Україна Життя» — сягнули 458 млн злотих, або приблизно 5,3 млрд грн.

Інвестицію в «МетЛайф» застраховано польським експортно-кредитним агентством KUKE. Страхування має захистити інвестора від можливих негативних наслідків погіршення воєнної або політичної ситуації.

Як ми писали: Польська PZU купує найбільшого страховика життя в Україні