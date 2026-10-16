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16 жовтня 2026, 15:05

Нові правила бронювання: чому виробники зброї виступають проти змін

Уряд переглядає правила бронювання військовозобов'язаних, щоб обмежити зловживання, які, за словами прем'єр-міністра Сергія Корецького, набули значного масштабу. Серед запропонованих змін — скорочення квоти бронювання для підприємств оборонної промисловості зі 100% до 85%. У галузі попереджають, що це може призвести до втрати фахівців і зриву контрактів на виробництво зброї.

Уряд переглядає правила бронювання військовозобов'язаних, щоб обмежити зловживання, які, за словами прем'єр-міністра Сергія Корецького, набули значного масштабу.
Нові правила бронювання: чому виробники зброї виступають проти змін
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Чому уряд хоче змінити правила бронювання

Сергій Корецький пояснює необхідність перегляду тим, що 100-відсоткова квота дає змогу бронювати працівників, які фактично не виконують критично важливих завдань. За його словами, підприємства можуть збільшувати штат і оформлювати відстрочки для всіх співробітників, навіть якщо частина з них не залучена до робіт, від яких залежить обороноздатність чи життєзабезпечення країни.

Як приклад прем'єр навів підрядника енергетичної компанії, у якого безпосередньо на замовлення працюють лише 20 зі 100 співробітників, але заброньовані всі.

Корецький також наголосив, що високі зарплати та відсутність податкових боргів самі по собі не роблять підприємство критично важливим. За його словами, щомісяця на таких підприємствах додатково бронюють десятки тисяч працівників.

Читайте також: У Раді пропонують переглянути нові правила бронювання й залучити бізнес до консультацій

Чому виробники зброї побоюються нових обмежень

Виконавча директорка Технологічних Сил України Анастасія Мішкіна у колонці для РБК-Україна застерегла, що зниження квоти зі 100% до 85% може позбавити оборонні підприємства необхідних фахівців.

За її підрахунками, на підприємстві з тисячею військовозобов'язаних працівників 150 людей не зможуть отримати бронювання в межах такої квоти. Якщо їх мобілізують, компанії доведеться переглядати бронювання інших співробітників, щоб не перевищити встановлений ліміт.

Мішкіна вважає, що це може поставити під загрозу виконання вже укладених контрактів і ускладнити розширення виробництва. Особливо це стосується підприємств, які працюють у кілька змін. Під час повітряних тривог виробництво зупиняється, тому для виконання замовлень компаніям потрібно компенсувати втрачений час.

Які ще зміни пропонують

Окрім скорочення квоти для оборонної промисловості та енергетики зі 100% до 85%, проєкт передбачає зниження ліміту для підприємств теплопостачання, водопостачання, водовідведення та поводження з відходами — із 75% до 60%.

Також пропонують створити при Кабміні Координаційний центр із 17 членів. За описом Мішкіної, його рекомендації будуть потрібні для отримання статусу критично важливого підприємства та бронювання понад 50% військовозобов'язаних працівників. Центр також зможе рекомендувати позбавлення підприємства такого статусу.

Представниця галузі побоюється, що додаткові погодження ускладнять підтвердження критичності підприємств і затримуватимуть рішення. На її думку, це створює додаткові ризики для виробництва зброї та виконання контрактів.

Водночас Мішкіна зазначає, що передбачені проєктом відсоткові показники ще можуть змінитися. За її словами, на доопрацювання цієї частини документа відведено п’ять днів — до 18 жовтня.

Нагадаємо

14 жовтня Кабмін ухвалив нову постанову щодо бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації. Документ передбачає скорочення квот для оборонно-промислового комплексу та енергетики зі 100% до 85% та інші зміни. Також планується створити новий орган, який надаватиме статус критичного підприємства.

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Автор:
Ігор Тележніков
редактор новин Ігор Тележніков
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Romanenkas17
Romanenkas17
16 жовтня 2026, 17:46
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Що, вже не так смішно виробникам зброї? тепер не тільки інші мають вмирати, а й вони теж!
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