Масло, яйця та свинина дешевшають: на які продукти в Україні змінилися ціни

Станом на 13 жовтня ціни на більшість основних продуктів харчування в Україні залишаються стабільними. Водночас за останній тиждень найбільше подешевшали овочі: цибуля втратила в ціні 9%, капуста — 7%. Також знизилася вартість вершкового масла, яєць і свинини. Про це свідчать результати щотижневого моніторингу цін Мінагро.

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Що подешевшало

Найбільше за тиждень знизилися ціни на овочі:

Цибуля — на 9%.

Капуста — на 7%.

Морква — на 3%.

Буряк — на 2%.

Здешевшали й окремі інші продукти. Зокрема, вершкове масло стало дешевшим на 4%, яйця — на 3%, а свинина — на 2%.

Що подорожчало

Незначне зростання цін зафіксували на кілька продуктів:

Вівсяна крупа — на 2%.

Картопля — на 2%.

Молоко — на 2%.

Гречка — на 1%.

Житній хліб — на 1%.

Сметана — на 1%.

На які продукти ціни не змінилися

Протягом тижня без змін залишилася вартість батона, соняшникової олії, цукру, курятини та яловичини.

Ціни на основні продукти харчування в Україні відстежують щотижня. Такий моніторинг дає змогу оцінювати зміни вартості продуктів і загальну динаміку споживчого ринку.

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У той же час, за даними Agrotimes, станом на 1 жовтня вартість овочів для приготування каструлі борщу об'ємом 4−5 літрів становить 168,25 грн, що на 0,38 грн більше порівняно з серединою вересня.

Як ми писали, Овочі борщового набору в Україні помітно подешевшали