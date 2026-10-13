Станом на 13 жовтня ціни на більшість основних продуктів харчування в Україні залишаються стабільними. Водночас за останній тиждень найбільше подешевшали овочі: цибуля втратила в ціні 9%, капуста — 7%. Також знизилася вартість вершкового масла, яєць і свинини. Про це свідчать результати щотижневого моніторингу цін Мінагро.
Масло, яйця та свинина дешевшають: на які продукти в Україні змінилися ціни
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Що подешевшало
Найбільше за тиждень знизилися ціни на овочі:
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Цибуля — на 9%.
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Капуста — на 7%.
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Морква — на 3%.
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Буряк — на 2%.
Здешевшали й окремі інші продукти. Зокрема, вершкове масло стало дешевшим на 4%, яйця — на 3%, а свинина — на 2%.
Що подорожчало
Незначне зростання цін зафіксували на кілька продуктів:
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Вівсяна крупа — на 2%.
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Картопля — на 2%.
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Молоко — на 2%.
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Гречка — на 1%.
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Житній хліб — на 1%.
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Сметана — на 1%.
На які продукти ціни не змінилися
Протягом тижня без змін залишилася вартість батона, соняшникової олії, цукру, курятини та яловичини.
Ціни на основні продукти харчування в Україні відстежують щотижня. Такий моніторинг дає змогу оцінювати зміни вартості продуктів і загальну динаміку споживчого ринку.
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У той же час, за даними Agrotimes, станом на 1 жовтня вартість овочів для приготування каструлі борщу об'ємом 4−5 літрів становить 168,25 грн, що на 0,38 грн більше порівняно з серединою вересня.
Як ми писали, Овочі борщового набору в Україні помітно подешевшали
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