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12 жовтня 2026, 19:44

ДПС за рік припинила дію 4 775 ліцензій: за які порушення карали продавців алкоголю та пального

За рік після запровадження вимог до оплати праці для продавців алкоголю, тютюнових виробів, рідин для електронних сигарет і пального середня зарплата у ліцензіатів зросла на 26,7% — до 36 593,23 грн. Водночас кількість підприємств, які не дотримуються встановлених вимог, скоротилася на 93,3%. Такі результати оприлюднила Державна податкова служба.

За рік після запровадження вимог до оплати праці для продавців алкоголю, тютюнових виробів, рідин для електронних сигарет і пального середня зарплата у ліцензіатів зросла на 26,7% — до 36 593,23 грн.
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Які результати отримала ДПС за рік

Нові вимоги до оплати праці почали діяти 1 жовтня 2025 року. За даними ДПС, за цей час ситуація з дотриманням правил суттєво змінилася:

  • Середня зарплата зросла на 26,7% — до 36 593,23 грн станом на 1 жовтня 2026 року.

  • Кількість ліцензіатів, які не забезпечують мінімального рівня оплати праці, скоротилася на 93,3%. Наразі таких суб'єктів залишилося 702 — на 9 908 менше, ніж у жовтні 2025 року.

  • Кількість ліцензіатів, у яких офіційно працевлаштованих працівників менше, ніж торговельних місць, зменшилася на 95%. Станом на 1 жовтня 2026 року таких підприємств було 148 — на 2 616 менше, ніж роком раніше.

У ДПС пов’язують ці результати з інформуванням бізнесу про нові вимоги та контролем за їх виконанням.

За порушення анулювали тисячі ліцензій

Із 1 жовтня 2025 року податкова служба повідомляє ліцензіатів про вимоги до оплати праці через Електронний кабінет платника, офіційні інформаційні ресурси, індивідуальні податкові консультації та роз’яснення територіальних органів.

Водночас податківці проводять фактичні перевірки. За їх результатами припинено дію 4 775 ліцензій через недотримання вимог до мінімальної зарплати протягом трьох місяців поспіль.

Під час перевірок виявляють й інші порушення у сфері торгівлі підакцизними товарами. Серед них — продаж продукції без марок акцизного податку або з підробленими марками, порушення встановлених цін, невидача фіскальних чеків і незастосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО/ПРРО).

За такі порушення застосували фінансові санкції на загальну суму 51,7 млн грн.

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Які вимоги до зарплат установили для ліцензіатів

Правила передбачені статтею 42 Закону України № 3817-IX і стосуються підприємств, які продають алкогольні напої, тютюнові вироби, рідини для електронних сигарет і пальне.

Вимоги залежать від розташування підприємства та площі торговельного залу:

  • Не менше двох мінімальних зарплат у середньомісячному розмірі — для ліцензіатів в обласних центрах і в радіусі 50 км від них.

  • Не менше 1,5 мінімальної зарплати — для ліцензіатів за межами цієї території, якщо площа торговельного залу становить менш як 500 кв. м.

Якщо ліцензіат не дотримується встановленого рівня оплати праці протягом трьох місяців поспіль, стаття 46 цього закону передбачає припинення дії ліцензії.

Мета вимог — протидія виплаті зарплат «у конвертах», забезпечення офіційного працевлаштування та створення рівних умов для бізнесу. За оцінкою ДПС, результати першого року дії правил свідчать про суттєве скорочення кількості ліцензіатів, які не виконують вимоги щодо оплати праці.

Як ми писали, Стипендія понад 4660 грн: з якої суми потрібно сплатити податки

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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