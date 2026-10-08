Майже 2 трлн грн в ОВДП: скільки державних облігацій мають банки, бізнес і громадяни

Громадяни України продовжують збільшувати вкладення в державні облігації. Станом на 1 жовтня 2026 року фізичні особи володіли ОВДП на 167,5 млрд грн — за місяць їхній портфель зріс більш ніж на 4 млрд грн, або приблизно на 2,7%. Про це пов ідомило Міністерство фінансів.

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Водночас найбільша частина українських ОВДП належить не населенню, а банкам.

Із 1,994 трлн грн державних облігацій в обігу:

банки — 917,9 млрд грн, або близько 46%;

НБУ — 655,8 млрд грн, або майже 33%;

юридичні особи — 209,2 млрд грн, або близько 10,5%;

фізичні особи — 167,5 млрд грн, або приблизно 8,4%;

страхові компанії — 25,7 млрд грн;

нерезиденти — 17,7 млрд грн;

територіальні громади — близько 0,3 млрд грн.

Таким чином, банки залишаються головними власниками ОВДП, тоді як громадяни посідають четверте місце після банків, НБУ та українського бізнесу.

Громадяни купують дедалі більше ОВДП

Інтерес населення до державних облігацій у 2026 році продовжує зростати. У липні портфель фізичних осіб становив 159,3 млрд грн, а на початок жовтня зріс уже до 167,5 млрд грн.

Для порівняння, бізнес станом на 1 жовтня тримав ОВДП на 209,2 млрд грн. Тобто підприємства володіють приблизно на 42 млрд грн більше, ніж населення.

Водночас частка громадян поступово збільшується. Рік тому фізичні особи володіли ОВДП приблизно на 102,5 млрд грн, тоді як юридичні особи — на 172,4 млрд грн.

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Скільки грошей держава залучила у вересні

У вересні Міністерство фінансів провело 11 аукціонів із розміщення ОВДП і залучило до бюджету 18,8 млрд грн. Додатково на switch-аукціоні інвесторам обміняли старі папери на довші облігації на 11,5 млрд грн.

Загалом за результатами розміщень та обміну у вересні держава залучила близько 30,5 млрд грн. За січень-вересень 2026 року через внутрішній ринок ОВДП до бюджету надійшло 373,9 млрд грн.

Придбати державні облігації можуть фізичні та юридичні особи через банки, брокерів або застосунок «Дія». Номінал однієї ОВДП становить 1000 грн, $1000 або €1000.

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