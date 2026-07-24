Як атаки на склади Wildberries руйнують малий бізнес та економіку рф

Удари по нафтопереробних заводах — болючий, але не єдиний критичний удар по економіці рф. Руйнування складових хабів маркетплейса Wildberries розхитує основу російського малого та мікробізнесу, який і без того перебуває під тиском високих податків та великого кредитного навантаження. Подальша ескалація атак на логістичні центри ритейлера загрожує каскадним ефектом. Про це розповів директор економічних програм Українського інституту майбутнього Анатолій Амелін. «Мінфін» обрав головне.

Удар по екосистемі російського малого бізнесу

Схоже, «40 днів» операції впливу Зеленського можуть перетворитися на 40 днів поминок по російській економіці. Багато написано вже про НПЗ і нафтовий ринок.

Це правильно, це боляче для кремля, для бюджета, для армії. Але Wildberries — це окрема історія. Це не просто інтернет-магазин. Це екосистема, на якій стоїть весь малий бізнес росії.

Масштаб компанії — понад 200 логістичних об'єктів і 5,2 млн кв. м складів, компанія обробляє понад 20 млн замовлень щодня. Це найбільший рітейлер росії — її «аналог Amazon».

За оцінкою міжнародної бази e-commerce даних ECDB, GMV компанії у 2025 р. — $72,3 млрд (за методикою обороту продажів), з прогнозом зростання ще на 35−40% у 2026 р.

Механіка проста і геніальна водночас:

Підприємець з будь-якого міста завозить товар на склад Wildberries, а далі логістика, реклама, фінтех, повернення — усе бере на себе платформа.

Для сотень тисяч людей це був єдиний реальний канал вийти на федеральний ринок без власного капіталу на логістику.

Конкуренти? Далеко позаду. Wildberries і Ozon разом обробляють основний потік замовлень країни, але Wildberries — беззаперечний лідер, «аналог Amazon» для росії.

Боргова пастка та податковий тиск на МСП

Малий бізнес у росії — це не абстракція. За даними на 2023 рік, у країні налічувалось 6,35 млн суб'єктів МСП, 96% з яких — мікробізнес.

Ці люди не отримують соціальних виплат від держави за визначенням — вони власники, а не одержувачі допомоги. Натомість на них тримається значна частина податкових надходжень бюджету — і саме цю базу зараз розхитує підвищення ПДВ до 22% і зниження порогу звільнення від сплати ПДВ з 60 млн до 10 млн руб. на рік, що загнало в систему ще сотні тисяч підприємців.

І цей самий малий бізнес — у боргах. За даними The Moscow Times з посиланням на Банк росії, кредитний портфель МСП на кінець 2025 р. становив 14,75 трлн руб. ($190,3 млрд), з них 588 млрд руб. ($7,59 млрд) — прострочені.

А найважливіше: за станом на травень 2026 р. приблизно кожне шосте з 600 тис. МСП росії, що мають кредити, вже прострочило платежі. Майже 10% мікропідприємств зіткнулися із серйозними труднощами з обслуговуванням боргу. І це — до всіх подій липня. Ключове питання: що буде, якщо тренд не зупиниться, а прискориться?

Наслідки атак на логістичні хаби Wildberries

А тепер — який сценарій найвірогідніший.

Атаки БПЛА липня 2026 р. по складах Wildberries (Електросталь, Котовськ, Краснодар, Невинномиськ) вже дали добрий рахунок. За даними Reuters, атаки вбили щонайменше 8 людей і поранили десятки, вивівши з ладу один з найбільших логістичних хабів компанії; за оцінками російських аналітиків, наведеними The Moscow Times, лише перша хвиля завдала збитку до 100 млрд руб. (≈$1,3 млрд) — і ця оцінка зростає з кожним новим інцидентом.

Компанія формально не зобов'язана компенсувати ці збитки продавцям напряму — жодних публічно підтверджених доказів співпраці Wildberries з міноборони росії немає, але й офіційного визнання відповідальності за форс-мажорні обставини компанія не бере на себе.

Якщо темп ударів не сповільниться, а навпаки — зросте до 4 і більше хвиль подібного масштабу на рік, зачіпаючи вже й центральні хаби (а не тільки регіональні), — сукупна втрата логістичної потужності може перевищити 30% протягом року.

Каскадний ефект для всієї системи

Це вже не локальна проблема, а каскадний ефект:

Компанія фізично не встигає відновлювати і диверсифікувати мережу швидше, ніж вона руйнується.

Тарифи на логістику і зберігання для тих продавців, хто ще тримається, зростуть — бо решта мережі має нести навантаження вибулих хабів.

Частка МСП, що вже не встигають обслуговувати борги (кожен шостий із 600 тис.), у такому сценарії має всі підстави зрости ще сильніше, тягнучи за собою резерви банків-кредиторів МСП-сегмента.

Що це означає?

Для підприємців — масові касові розриви і хвиля закриттів бізнесу вже до кінця року.

Для банків — прискорене погіршення якості кредитного портфеля МСП понад нинішні показники. І початок банкопаду.

Для бюджету — недоотримання податкових надходжень від сектора, який і так уже показує ознаки просідання після підвищення ПДВ.

І, найголовніше, для настроїв людей — сотні тисяч підприємців, які роками вважали себе опорою системи, вперше на власному досвіді відчують, що в критичний момент їх ніхто не захищає — ні платформа, ні держава.

Тому не одною нафтою санкції повинні живитися. Вже пройшло майже 30 днів санкцій добрих дронів, попереду — 10 обіцяних. Щось мені підказує, що зупинятися не будемо!