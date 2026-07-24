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24 липня 2026, 12:18

Активи банків-банкрутів принесли понад 2,4 млрд грн для розрахунків із кредиторами

Банки, що перебувають у процедурі ліквідації під управлінням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО), у січні-червні 2026 року отримали понад 2,46 млрд грн надходжень. Про це повідомив офіційний сайт регулятора.

Банки, що перебувають у процедурі ліквідації під управлінням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО), у січні-червні 2026 року отримали понад 2,46 млрд грн надходжень.

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Із загальної суми надходжень 2,08 млрд грн було отримано від продажу активів.

Ще 146,7 млн грн банки отримали від доходів за цінними паперами, 144 млн грн — від погашення кредитів, 14 млн грн — від оренди майна. Інші джерела забезпечили додатково 79,8 млн грн.

За словами директорки фінансової ФГВФО Олени Нужненко, ці кошти спрямовуються на розрахунки з кредиторами банків відповідно до законодавчо визначеної черговості.

«Чим ефективніше Фонд працює з активами банків, тим більше коштів отримують кредитори, серед яких є і держава, й українські підприємства. Для бізнесу це означає повернення ресурсу, який може бути використаний для подальшого розвитку», — зазначила вона.

Найбільші обсяги надходжень у першому півріччі 2026 року забезпечили п’ять банків:

  • АТ «МР БАНК» — 1,17 млрд грн;
  • АТ «Промінвестбанк» — 968,5 млн грн;
  • АТ «РВС БАНК» — 80,1 млн грн;
  • АТ «КОМІНВЕСТБАНК» — 75,8 млн грн;
  • АТ «БАНК СІЧ» — 47,2 млн грн.

У Фонді нагадали, що кошти від управління та продажу активів неплатоспроможних банків використовуються для задоволення вимог їхніх кредиторів у порядку, визначеному статтею 52 закону «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

ФГВФО здійснює ліквідацію банків, які втратили платоспроможність, та управляє їхніми активами з метою максимально можливого повернення коштів кредиторам.

Читайте також: Фонд гарантування оцінив збитки українських банків від агресії рф у понад 82 млрд грн

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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