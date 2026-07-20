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20 липня 2026, 15:35

ВВП України у травні зріс на 0,8% і компенсував падіння початку року — Мінекономіки

Реальний валовий внутрішній продукт України у травні 2026 року зріс на 0,8% у порівнянні з травнем минулого року. Це вже третій місяць поспіль із позитивною динамікою: у березні та квітні зростання становило по 0,9%. Про це повідомляє видання Interfax-Україна з посиланням на Міністерство економіки та довкілля.

Реальний валовий внутрішній продукт України у травні 2026 року зріс на 0,8% у порівнянні з травнем минулого року.

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За оцінкою Міністерства, країні вдалося компенсувати відставання, накопичене протягом перших чотирьох місяців року. За підсумками січня-травня 2026 року ВВП вийшов на нульову позначку порівняно з аналогічним періодом 2025 року.

Які сектори підтримали економіку

У Мінекономіки зазначили, що відновлення відбувалося після найскладнішої зими за весь період повномасштабної війни. Попри збереження значних ризиків, більшість секторів економіки продемонстрували позитивну динаміку.

Основними напрямами зростання стали:

  1. Внутрішня торгівля: сектор продовжив адаптуватися до змін, а додаткову підтримку забезпечило зростання зарплат і споживчого попиту;
  2. Видобувна промисловість: позитивний результат забезпечили видобування нафти та газу, зокрема через низьку базу порівняння 2025 року після пошкодження виробничих потужностей;
  3. Сільське господарство: зростання забезпечили виробництво продукції тваринництва та птахівництва;
  4. Переробна промисловість: підтримку надали виробництво оборонної продукції, товарів для відновлення енергетики та харчова промисловість.

Водночас енергетика та транспорт залишаються найбільш уразливими секторами через наслідки російських атак і високі воєнні ризики. Пошкодження інфраструктури продовжують обмежувати можливості швидшого відновлення економіки.

Прогнози залишаються стриманими

Попри покращення поточних показників, уряд і Національний банк оцінюють перспективи зростання обережно. Кабінет Міністрів нещодавно переглянув прогноз зростання ВВП у 2026 році до 1,6% із 2,4%, на яких базувався державний бюджет.

За оптимістичного сценарію, який передбачає завершення війни до 2027 року, зростання економіки наступного року може становити 4,5%. За менш сприятливого розвитку подій прогноз передбачає лише 1,3%.

Національний банк у квітні також знизив оцінку зростання ВВП у 2026 році — до 1,3% із попередніх 1,8%. Водночас прогноз на 2027 рік залишився без змін — на рівні 2,8%.

Українська економіка продовжує працювати в умовах високої невизначеності. Як раніше писав Мінфін, бізнес у багатьох галузях зміг адаптувати виробничі процеси до воєнних умов, однак темпи відновлення значною мірою залежать від ситуації з безпекою, стану енергосистеми та обсягів міжнародної підтримки.

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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