Sense Bank визнано найкращим цифровим банком для МСБ за версією Euromoney Awards for Excellence 2026

Sense Bank отримав міжнародну нагороду Euromoney Awards for Excellence 2026 у номінації Ukraine's Best Digital Bank for SMEs — за розвиток цифрових сервісів для малого та середнього бізнесу.

Переможців щорічної премії Awards for Excellence визначає міжнародний фінансовий журнал Euromoney. Ця відзнака вважається однією з найавторитетніших у світовій банківській індустрії.

На сайті банку зазначають, що понад 90% послуг і продуктів Sense Bank для бізнес-клієнтів цифровізовано, а підприємці можуть отримати ключові сервіси повністю дистанційно у застосунку Sense SuperApp. Крім того, Sense Bank активно впроваджує рішення на основі штучного інтелекту, щоб щоденне управління фінансами ставало зручнішим.

Яна Шумунова, директорка Департаменту малого та середнього бізнесу Sense Bank, зазначає, що для українського бізнесу цифровізація вже давно не є трендом — це необхідність, яка дає змогу ефективно керувати фінансами з будь-якої точки світу та зосереджуватися на розвитку власної справи. «Ми у Sense Bank прагнемо бути для підприємців надійним партнером, який розуміє їхні потреби та передбачає їх, створюючи сервіси ще до того, як вони стають очевидним запитом ринку».

Довідково

Euromoney Awards for Excellence — профільний рейтинг у світовій фінансовій індустрії, який щороку визначає найкращі банки за різними напрямами діяльності на основі оцінок експертів та опитувань клієнтів. Премію заснував міжнародний аналітичний журнал Euromoney, який уже 57 років висвітлює ключові події та тенденції у сфері банківської справи й фінансових ринків.