Дитсадки стануть меншими: нові правила дозволять відкривати їх навіть у житлових будинках

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
20 липня 2026, 15:04

Дитсадки стануть меншими: нові правила дозволять відкривати їх навіть у житлових будинках

Міністерство розвитку громад та територій України затвердило нові державні будівельні норми (ДБН) для закладів дошкільної освіти. Відповідно до них, дитячі садки зможуть створювати не лише в окремих будівлях, а й у житлових та громадських спорудах, зокрема для дітей працівників підприємств та організацій.

Міністерство розвитку громад та територій України затвердило нові державні будівельні норми (ДБН) для закладів дошкільної освіти.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Нові правила передбачають відхід від єдиного шаблону для всіх дитсадків. Тепер площа приміщень, кількість груп, ігрових зон і спортивних майданчиків визначатимуться під час проєктування з урахуванням реальної кількості дітей та формату роботи закладу.

«Кардинально змінюємо підхід до проєктування закладів дошкільної освіти. У центрі нових норм — дитина та її потреби. Відходимо від жорстких рамок і створюємо умови, за яких кожен заклад для дітей можна проєктувати, враховуючи різні формати», — заявила заступниця міністра розвитку громад та територій Наталія Козловська.

За її словами, нові вимоги мають забезпечити баланс між свободою архітектурних рішень та стандартами безпеки, доступності й якості освітнього середовища.

Розмір садка залежатиме від кількості дітей

Одна з головних змін у нових ДБН — відмова від фіксованих нормативів площі для всіх дошкільних закладів. Відтепер параметри будівлі формуватимуться залежно від потреб конкретного садка.

Під час проєктування враховуватимуть:

  • кількість дітей у закладі та групах;
  • вік вихованців;
  • формат організації освітнього процесу;
  • необхідність окремих приміщень і функціональних зон.

Нові норми також дозволяють створювати багатофункціональні простори, де одна зона може використовуватися для різних завдань. Це має спростити проєктування невеликих дитячих садків і зробити їх доступнішими для невеликих громад.

Окремі послаблення передбачені для малих закладів. Для ясел і дитсадків місткістю до 40 дітей, а також спеціальних дитсадків до 24 дітей, вимоги будуть спрощені. Це дає можливість відкрити дитячі установи навіть у житлових будинках та інших будівлях, що раніше було неможливо.

Нові стандарти безбар'єрності

Оновлені ДБН містять розширені вимоги щодо доступності територій, будівель і приміщень, згідно регламенту ЄС. Передбачено створення умов для навчання дітей з особливими освітніми потребами у складі звичайних груп.

Нові правила передусім застосовуватимуться для нового будівництва, але також враховують особливості реконструкції та капітального ремонту вже існуючих дитсадків.

Нові будівельні норми набудуть чинності вже в жовтні 2026 року.

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 3 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами