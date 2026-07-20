Дитсадки стануть меншими: нові правила дозволять відкривати їх навіть у житлових будинках

Міністерство розвитку громад та територій України затвердило нові державні будівельні норми (ДБН) для закладів дошкільної освіти. Відповідно до них, дитячі садки зможуть створювати не лише в окремих будівлях, а й у житлових та громадських спорудах, зокрема для дітей працівників підприємств та організацій.

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Нові правила передбачають відхід від єдиного шаблону для всіх дитсадків. Тепер площа приміщень, кількість груп, ігрових зон і спортивних майданчиків визначатимуться під час проєктування з урахуванням реальної кількості дітей та формату роботи закладу.

«Кардинально змінюємо підхід до проєктування закладів дошкільної освіти. У центрі нових норм — дитина та її потреби. Відходимо від жорстких рамок і створюємо умови, за яких кожен заклад для дітей можна проєктувати, враховуючи різні формати», — заявила заступниця міністра розвитку громад та територій Наталія Козловська.

За її словами, нові вимоги мають забезпечити баланс між свободою архітектурних рішень та стандартами безпеки, доступності й якості освітнього середовища.

Розмір садка залежатиме від кількості дітей

Одна з головних змін у нових ДБН — відмова від фіксованих нормативів площі для всіх дошкільних закладів. Відтепер параметри будівлі формуватимуться залежно від потреб конкретного садка.

Під час проєктування враховуватимуть:

кількість дітей у закладі та групах;

вік вихованців;

формат організації освітнього процесу;

необхідність окремих приміщень і функціональних зон.

Нові норми також дозволяють створювати багатофункціональні простори, де одна зона може використовуватися для різних завдань. Це має спростити проєктування невеликих дитячих садків і зробити їх доступнішими для невеликих громад.

Окремі послаблення передбачені для малих закладів. Для ясел і дитсадків місткістю до 40 дітей, а також спеціальних дитсадків до 24 дітей, вимоги будуть спрощені. Це дає можливість відкрити дитячі установи навіть у житлових будинках та інших будівлях, що раніше було неможливо.

Нові стандарти безбар'єрності

Оновлені ДБН містять розширені вимоги щодо доступності територій, будівель і приміщень, згідно регламенту ЄС. Передбачено створення умов для навчання дітей з особливими освітніми потребами у складі звичайних груп.

Нові правила передусім застосовуватимуться для нового будівництва, але також враховують особливості реконструкції та капітального ремонту вже існуючих дитсадків.

Нові будівельні норми набудуть чинності вже в жовтні 2026 року.