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20 липня 2026, 14:16

Які фрукти в Україні впадуть у ціні, а які подорожчають до кінця сезону

До кінця літа в Україні зміниться цінова ситуація на ринку сезонних фруктів, ягід і баштанних культур. Частина продукції подешевшає через збільшення пропозиції, тоді як окремі ягоди та фрукти можуть зрости в ціні після завершення періоду масового збору. За словами аналітика плодоовочевого ринку Дениса Гопки, головними факторами, які визначатимуть ціни, залишаться сезонність, погодні умови та обсяги врожаю в різних регіонах.

До кінця літа в Україні зміниться цінова ситуація на ринку сезонних фруктів, ягід і баштанних культур.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у Фейсбуці: головні фінансові новини

Пік пропозиції знизить ціни на персики та кавуни

Найбільше зниження вартості очікується на персики. У другій половині липня та першій половині серпня на ринок має вийти максимальний обсяг цієї продукції, що може призвести до падіння цін приблизно на 10−15% від поточного рівня.

Наразі середня ціна персиків у супермаркетах становить близько 114 грн за кілограм.

Подешевшати до кінця літа також можуть кавуни та дині. У серпні на ринок масово надходитиме продукція відкритого ґрунту, через що ціни на баштанні культури можуть знизитися на 20−30%.

Середня ціна кавунів у торгових мережах зараз становить близько 50 грн/кг, а дині коштують приблизно 122,38 грн/кг.

Які ягоди залишаться дорогими

Частина сезонної продукції, навпаки, може подорожчати.

  1. Абрикоси вже проходять період найнижчих цін, а після завершення активного збору наприкінці липня їхня пропозиція скорочуватиметься. Надалі вартість залежатиме від запасів та умов зберігання.
  2. Полуниця та інші літні ягоди після завершення пікового сезону традиційно дорожчають. За прогнозом аналітика, ціни на полуницю можуть зрости до 180 грн за кілограм.
  3. Малина та лохина залишатимуться у дорогому сегменті через втрати врожаю, спричинені весняними приморозками та подальшою літньою спекою. Значного зниження вартості цих ягід очікувати не варто.
  4. Не варто розраховувати й на різке здешевлення яблук. Ринок поки залежить від запасів минулорічного врожаю у сховищах та попиту з боку експортерів. Так станом на 14 липня середньомісячна ціна яблук в Україні становить 52,79 грн за кілограм.

Весняні морози вдарили по садах

Цього року найбільший вплив на врожайність фруктів мали температурні коливання у березні. Після періоду тепла з температурою до +16…+18°C у багатьох регіонах прийшли морози до -4°C.

Найбільше постраждали абрикоси, які через раннє цвітіння опинилися у найбільш вразливій фазі. Відкриті квіти та молода зав’язь можуть загинути вже при температурі від -1 до -2,5°C.

Персики також зазнали втрат через ранній початок вегетації, хоча загалом перенесли похолодання краще за абрикоси. Для малини та лохини додатковою проблемою стала літня спека, яка негативно вплинула на врожайність і якість ягід.

Попри погодні проблеми, повного дефіциту фруктів та ягід в Україні не очікується. За оцінкою експертів, більшість культур змогли відновитися краще, ніж передбачали найбільш негативні сценарії.

Водночас пропозиція залишатиметься нерівномірною. На ціни впливатимуть конкретний регіон вирощування, сорт продукції та погодні умови протягом сезону.

Як раніше писав Мінфін, український аграрний сектор останні роки працює в умовах нестабільної погоди, що впливає не лише на обсяги врожаю, а й на структуру цін для споживачів. Зміни кліматичних умов поступово змушують виробників переглядати сорти та технології вирощування.

Читайте також: Інфляція у червні несподівано впала до 7,2%, але липень може це змінити — Андрій Шевчишин

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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