Газ у Європі подорожчав до максимуму за чотири місяці

Вартість природного газу в Європі 20 липня вперше за чотири місяці перевищила €60/MWh на тлі нової ескалації конфлікту між США та Іраном і ризиків для постачання LNG через Ормузьку протоку. Про це повідомляє ExPro з посиланням на дані ICE.

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Серпневий ф’ючерс на хабі TTF у Нідерландах під час ранкових торгів на ICE короткочасно подорожчав до 60,52 євро/MWh, або приблизно $740/тис. куб. м. Востаннє ціни перебували на такому рівні під час піку 19 березня 2026 р. При переводі ціни складають 39 285 грн/тис. куб м (з ПДВ).

Пізніше котирування скоригувалися до 59,1 євро/MWh, залишаючись приблизно на 3% вищими за рівень попереднього торгового дня.

Причини росту

Основним чинником зростання стало відновлення масштабних бойових дій на Близькому Сході. США поновили блокаду іранських портів та завдали нових ударів по території Ірану, тоді як Тегеран атакував сусідні країни й судна поблизу Ормузької протоки. Це знову різко скоротило судноплавство ключовим енергетичним маршрутом.

За даними Міжнародного енергетичного агентства, через Ормузьку протоку у звичайних умовах проходить близько 20% світової торгівлі LNG. Перебої вже спричинили скорочення світового виробництва LNG та посилили конкуренцію між Європою й Азією за вантажі з інших регіонів.

За даними Kpler, імпорт LNG до Європи у липні може скоротитися до 6,9 млн т, або близько 9,5 млрд куб м. У липні 2025 р. регіон імпортував 8,72 млн т, або 12 млрд куб м. Отже, річне скорочення може становити приблизно 2,5 млрд куб. м.

Додатковий тиск створюють низькі запаси. Станом на 14 липня європейські сховища були заповнені на 52,8%, більш ніж на 10 відсоткових пунктів менше, ніж торік. Темпи закачування відстають від показників 2025 р. та середнього рівня за десять років.

Водночас літні контракти TTF торгуються дорожче за зимові. 17 липня відповідний ціновий спред опускався до мінус €2,4/MWh. Така структура ринку зменшує комерційну зацікавленість трейдерів у закачуванні газу до сховищ і посилює ризики для підготовки Європи до зими 2026/27 рр.

Газ в Україні

У той же час, газ в Україні торгується помітно дешевше. Згідно Котирувань Natural Gas ExPro, ціни на природний газ в Україні у п’ятницю 17 липня коливалися у діапазоні 25 200 — 26 050 грн/тис. куб м (з ПДВ).

При переводі вартість газу становить близько 38,8 — 40,1 євро/MWh, тобто на 20 євро/MWh або 13 000 грн/тис. куб м (з ПДВ) дешевше, ніж у Європі. Різниця між цінами на газ в Україні та Європі (TTF) продовжує зростати на фоні різкого зростання цін у Європі.

У таких умовах імпорт газу до України залишається комерційно непривабливим. З початком квітня імпорт природного газу на мінімальному рівні — 1,6 млн куб м на добу в липні 2026 року.