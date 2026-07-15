ЄС планує запровадити санкції проти Raiffeisen Bank за роботу у росії

До 21-го пакету санкцій Європейського Союзу проти росії можуть увійти обмеження щодо австрійського Raiffeisen Bank International (RBI), який продовжує працювати на російському ринку. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

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Що відомо

Зазначається, що наразі країни ЄС поки що не змогли остаточно узгодити новий пакет санкцій, у тому числі через розбіжності щодо RBI.

Йдеться про обговорення питання, пов'язаного із пакетом акцій австрійської будівельної компанії Strabag.

Передісторія

У жовтні RBI зазнав невдачі у черговій спробі продати частку у своєму російському бізнесі. Купити банк хотів неназваний російський інвестор, але в кремлі виступили проти угоди адже не був зацікавлений ​​у виході банку з ринку, оскільки розглядав фінустанову як один із каналів для грошових переказів до Європи.

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