До 21-го пакету санкцій Європейського Союзу проти росії можуть увійти обмеження щодо австрійського Raiffeisen Bank International (RBI), який продовжує працювати на російському ринку. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.
ЄС планує запровадити санкції проти Raiffeisen Bank за роботу у росії
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Що відомо
Зазначається, що наразі країни ЄС поки що не змогли остаточно узгодити новий пакет санкцій, у тому числі через розбіжності щодо RBI.
Йдеться про обговорення питання, пов'язаного із пакетом акцій австрійської будівельної компанії Strabag.
Передісторія
У жовтні RBI зазнав невдачі у черговій спробі продати частку у своєму російському бізнесі. Купити банк хотів неназваний російський інвестор, але в кремлі виступили проти угоди адже не був зацікавлений у виході банку з ринку, оскільки розглядав фінустанову як один із каналів для грошових переказів до Європи.
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Можлива угода щодо виходу з росії вимагатиме згоди відразу кількох сторін — Австрії, росії, США, ЄС та особисто президента Володимира Путіна.
Голова наглядової ради групи RBI Ервін Хамеседер наголошував, що обмеження на розвиток бізнесу в росії зберігаються, а кредитування практично повністю зупинено. RBI обмежив вихідні платежі в євро, скоротив міжнародні операції та припинив видачу нових кредитів. Російський бізнес RBI за підсумками 2025 року отримав чистий збиток у 86 млн євро проти прибутку в 873 млн євро в 2024 році.
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