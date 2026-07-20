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20 липня 2026, 9:10

Долар втрачає позиції: інвестори чекають рішень ЄЦБ та ФРС

У понеділок, 20 липня, долар знизився на азійських торгах, оскільки довіра інвесторів відновилася, перервавши триденну виграшну серію, яка почалася після ескалації конфлікту на Близькому Сході минулого тижня та зниження апетиту до ризику, пише Reuters.

У понеділок, 20 липня, долар знизився на азійських торгах, оскільки довіра інвесторів відновилася, перервавши триденну виграшну серію, яка почалася після ескалації конфлікту на Близькому Сході минулого тижня та зниження апетиту до ризику, пише Reuters.► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниЯк відреагував доларІндекс долара, який вимірює силу долара відносно кошика з шести валют, знизився на 0,1% до 100,69 після трьох днів поспіль зростання відносно більшості світових конкурентів.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Як відреагував долар

Індекс долара, який вимірює силу долара відносно кошика з шести валют, знизився на 0,1% до 100,69 після трьох днів поспіль зростання відносно більшості світових конкурентів.

Євро зріс на 0,1% до $1,1444 напередодні засідання Європейського центрального банку пізніше цього тижня, тоді як британський фунт підскочив на 0,1% до $1,3463, оскільки Енді Бернем готується замінити Кіра Стармера на посаді прем'єр-міністра.

Читайте також: Курс долара та євро цього тижня: всі «підводні камені» валютного ринку

По відношенню до єни долар США залишився незмінним на рівні 162,335 єни через низьку ліквідність, оскільки Японія відзначала День морської піхоти. Австралійський долар зріс на 0,2% до 0,6996 долара, тоді як новозеландський долар зріс на 0,3% до 0,5858 долара.

«Покупці приходять і підтримують деякі з більш ризикованих валют», — сказала Фаб'єн Їп, ринковий аналітик IG у Сіднеї. «Ми бачимо невелике відновлення більш ризикованих валют, таких як австралійський долар, тоді як фунт стерлінгів також трохи зміцнився», — сказала вона.

«Це не стільки ослаблення долара, скільки підтримка інших валют».

По відношенню до китайського юаня долар США знизився на 0,1% до 6,772 юаня в офшорній торгівлі після того, як Китай у понеділок зберіг свої базові кредитні ставки незмінними 14-й місяць поспіль, що відповідає ринковим очікуванням.

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Очікування ринку

Ринки продовжують очікувати, що ставки не зміняться на наступному засіданні Федеральної резервної системи 29 липня, при цьому ф'ючерси на фонди ФРС оцінюються з імпліцитною ймовірністю утримання позицій на рівні 85,6% порівняно з 61,5% місяць тому, згідно з інструментом FedWatch від CME Group.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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