Долар втрачає позиції: інвестори чекають рішень ЄЦБ та ФРС

У понеділок, 20 липня, долар знизився на азійських торгах, оскільки довіра інвесторів відновилася, перервавши триденну виграшну серію, яка почалася після ескалації конфлікту на Близькому Сході минулого тижня та зниження апетиту до ризику, пише Reuters.

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Як відреагував долар

Індекс долара, який вимірює силу долара відносно кошика з шести валют, знизився на 0,1% до 100,69 після трьох днів поспіль зростання відносно більшості світових конкурентів.

Євро зріс на 0,1% до $1,1444 напередодні засідання Європейського центрального банку пізніше цього тижня, тоді як британський фунт підскочив на 0,1% до $1,3463, оскільки Енді Бернем готується замінити Кіра Стармера на посаді прем'єр-міністра.

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По відношенню до єни долар США залишився незмінним на рівні 162,335 єни через низьку ліквідність, оскільки Японія відзначала День морської піхоти. Австралійський долар зріс на 0,2% до 0,6996 долара, тоді як новозеландський долар зріс на 0,3% до 0,5858 долара.

«Покупці приходять і підтримують деякі з більш ризикованих валют», — сказала Фаб'єн Їп, ринковий аналітик IG у Сіднеї. «Ми бачимо невелике відновлення більш ризикованих валют, таких як австралійський долар, тоді як фунт стерлінгів також трохи зміцнився», — сказала вона.

«Це не стільки ослаблення долара, скільки підтримка інших валют».

По відношенню до китайського юаня долар США знизився на 0,1% до 6,772 юаня в офшорній торгівлі після того, як Китай у понеділок зберіг свої базові кредитні ставки незмінними 14-й місяць поспіль, що відповідає ринковим очікуванням.

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Очікування ринку

Ринки продовжують очікувати, що ставки не зміняться на наступному засіданні Федеральної резервної системи 29 липня, при цьому ф'ючерси на фонди ФРС оцінюються з імпліцитною ймовірністю утримання позицій на рівні 85,6% порівняно з 61,5% місяць тому, згідно з інструментом FedWatch від CME Group.