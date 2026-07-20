Гривня під контролем НБУ: прогноз курсу долара та євро на тиждень

Упродовж тижня 20−25 липня 2026 року долар на міжбанківському ринку, ймовірно, залишатиметься в поточному діапазоні 44,5−45,0 грн. Вихід курсу вище 45 грн може стати сигналом до зміни короткострокової тенденції. Про це пише фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

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Яким буде курс долара

Готівковий ринок, як і раніше, орієнтуватиметься на міжбанк, але з певним випередженням. Очікуваний коридор для готівкового долара — 44,75−45,25 грн.

До засідання НБУ з монетарної політики, яке заплановане на 30 липня, регулятор навряд чи дозволить ринку суттєво вийти за верхню межу цього діапазону. Нацбанк і далі має достатньо інструментів, щоб згладжувати курсові коливання через валютні інтервенції.

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Що може змінити ситуацію

Основним ризиком для гривні залишається посилення тиску на валютний ринок через проблеми з експортом і погіршення торговельного балансу. Якщо імпорт зростатиме швидше, ніж валютні надходження від експорту, попит на долар може посилитися.

Додатковим фактором ризику є ціни на нафту. Якщо нафта дорожчатиме, це збільшуватиме витрати на імпорт енергоносіїв і може створювати додатковий попит на валюту.

Прогноз для євро

Очікуваний діапазон офіційного курсу євро на тиждень — 50,6−51,6 грн. Основним фактором для євро залишатиметься не лише ситуація на українському валютному ринку, а й рух пари EUR/USD на глобальних майданчиках.