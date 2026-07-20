Ринок дизельних авто просів на 5%: що відбувається з попитом в Україні

У першому півріччі 2026 року автопарк України поповнили 30 тис. легкових автомобілів із дизельними двигунами. Це на 5% менше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомляє «Укравтопром».

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Загальне зниження відбулося через скорочення імпорту вживаних дизельних авто. За шість місяців українську реєстрацію отримали 22,6 тис. дизельних легковиків із пробігом, ввезених з-за кордону. Це на 10% менше, ніж торік.

Водночас сегмент нових дизельних авто зростав. У січні-червні було зареєстровано 7,4 тис. нових дизельних легковиків — на 17% більше, ніж у першому півріччі 2025 року.

Найпопулярніші нові дизельні авто

Лідером серед нових дизельних легковиків став Renault Duster. За перше півріччя українці зареєстрували 1828 таких автомобілів.

До топ-5 нових дизельних моделей увійшли:

Renault Duster — 1828 авто;

Toyota Land Cruiser Prado — 885 авто;

Volkswagen Touareg — 756 авто;

Skoda Kodiaq — 454 авто;

Volkswagen Tiguan — 398 авто.

Що купували з пробігом

Серед імпортованих вживаних дизельних авто перше місце посів Renault Megane. У першому півріччі українську реєстрацію отримали 1712 таких автомобілів.

До п’ятірки найпопулярніших вживаних дизельних моделей увійшли:

Renault Megane — 1712 авто;

Nissan Qashqai — 1566 авто;

Skoda Octavia — 1448 авто;

Volkswagen Passat — 1105 авто;

Hyundai Santa Fe — 1041 авто.

Чому дизель втрачає позиції

Загальне скорочення дизельного сегмента на 5% показує, що попит на такі авто стає вибірковішим. Частина покупців переходить на бензинові моделі або гібриди, які активніше зростали у першому півріччі.

Як раніше писав «Мінфін», у першому півріччі 2026 року бензинові авто в Україні зросли на 18%, а гібриди — на 34%. На цьому тлі дизельний ринок виглядає стриманішим, але не втрачає своєї ніші. Його майбутнє дедалі більше залежатиме не від масового попиту, а від практичних потреб покупців, яким дизель справді вигідний у щоденній експлуатації.