В Україні зросла кількість компаній та ФОП: де зареєстровано найбільше бізнесу

Станом на 1 липня 2026 року в Україні зареєстровано 1,57 млн юридичних осіб та 1,84 млн фізичних осіб-підприємців (ФОП). Порівняно з початком квітня їхня кількість зросла на 8,5 тис. і 35 тис. відповідно. Про це повідомляє Державна служба статистики.

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За даними Держстату, на 1 липня в Україні налічувалося 1 572 225 юридичних осіб, тоді як на 1 квітня їх було 1 563 733.

Найпоширенішою організаційно-правовою формою залишаються товариства — їх зареєстровано 873 805.

Найбільше юридичних осіб зареєстровано:

Київ — 402 484;

Дніпропетровська область — 116 947;

Одеська область — 98 208.

Кількість фізичних осіб-підприємців за три місяці також зросла — з 1 801 587 до 1 836 627.

Лідери за кількістю зареєстрованих ФОП:

Київ — 262 685;

Дніпропетровська область — 153 663;

Львівська область — 140 702.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що за даними Єдиного державного реєстру, у першому півріччі 2026 року в Україні було зареєстровано рекордну кількість нових ФОП.