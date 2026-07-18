Що відбувається з ринком української філателії? Чому окремі марки вже коштують у рази дорожче за номінал? Які новинки готує Укрпошта та чи можна сьогодні розглядати марки як повноцінний інвестиційний актив? У випуску спілкуємося з начальницею управління філателістичної продукції Укрпошти Наталією Мухіною та головою Київського товариства філателістів Вадимом Іщенком.
18 липня 2026, 17:02
Найкращі марки України: куди інвестувати, ціни та новинки Укрпошти (відео)
Обговорили успіх українських марок на міжнародній виставці в Бостоні, найцінніші сучасні випуски, фактори, які впливають на їхню вартість, а також перспективи української філателії. Крім того, у випуску — ексклюзивні подробиці про майбутні випуски Укрпошти.
Джерело: Мінфін
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