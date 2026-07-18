Найкращі марки України: куди інвестувати, ціни та новинки Укрпошти (відео)

Що відбувається з ринком української філателії? Чому окремі марки вже коштують у рази дорожче за номінал? Які новинки готує Укрпошта та чи можна сьогодні розглядати марки як повноцінний інвестиційний актив? У випуску спілкуємося з начальницею управління філателістичної продукції Укрпошти Наталією Мухіною та головою Київського товариства філателістів Вадимом Іщенком.