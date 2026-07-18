У «Резерв+» можливі збої: Міноборони попередило про технічні роботи

Із 18 до 22 липня у мобільному застосунку «Резерв+» можливі короткострокові збої через проведення планових технічних робіт. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

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У відомстві зазначають, що застосунок продовжить працювати у звичайному режимі, а технічні роботи проводитимуться в нічний час і триватимуть орієнтовно по 1−2 години.

Як підстрахуватися?

Щоб уникнути незручностей під час перевірки документів у періоди, коли сервіс буде недоступним, Міноборони радить військовозобов'язаним завчасно подбати про наявність PDF-версії військово-облікового документа.

Щоб завантажити PDF-документ:

Відкрийте головний екран застосунку «Резерв+».

Натисніть на значок «+».

Оберіть опцію «Завантажити PDF».

У Мінобороні також радять додатково роздрукувати завантажений PDF-файл. Паперова копія або збережений на телефоні файл допоможуть швидко підтвердити ваш статус у разі тимчасової відсутності зв'язку із серверами застосунку.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у «Резерв+» в березні 2026 року запустили відстрочку для багатодітних батьків незалежно від сімейного стану.