Акції чи ETF: який інструмент краще підійде для створення пасивного доходу

Найпростішими інструментами, які можуть давати інвестору щомісячний або щоквартальний пасивний дохід, є дивідендні активи такі як акції або ETF фонди. Вони добре підійдуть саме для пасивного доходу, а не для приросту капіталу. Таку думку висловила засновниця та CEO освітнього проєкту Pro Invest Academy, фінансова радниця Наїда Хотинська під час виступу на конференції VLASNA.

Вона розповіла про те, як працює кожен з активів та поділилася перевагами та недоліками кожного з них.

Акції. Купуючи акції, інвестор фактично стає співвласником бізнесу. І надалі, як акціонер, може отримувати, по-перше, дивіденди (якщо компанія виплачує дивіденди), а по-друге, мати додатковий бенефіт у вигляді капіталізації компанії. Тобто, коли акції компанії зростають, зростають і ті акції, що тримає інвестор.

В акцій, як у будь-якого інструмента, є свої переваги і недоліки. Тому що будь-яке інвестування пов'язане з ризиками.

«До переваг акцій, в першу чергу, я відношу низький поріг входу. Будь-який брокер сьогодні дає можливість інвестувати буквально з 20 $. А в деяких брокерських компаніях ви можете купити дробний лот і на 5 $, тобто частинку акції. А плюс висока прозорість, тому що будь-яка публічна компанія звітує перед комісією з цінних паперів. І ми можемо бачити ці звіти і розуміти, чи у компанії гарно справи йдуть чи погано», — пояснила Наїда Хотинська.

Серед плюсів акцій експертка також виділяє дуже високу ліквідність. Їх можна дуже швидко продати, не чекаючи тижні чи місяці.

Ризиком та недоліком такого інструменту Хотинська вважає волатильність, тобто коливання в залежності від ринкових та економічних умов: «Акції можуть зростати, можуть знижуватись в ціні. Тому цей момент треба враховувати при побудові своєї стратегії портфелю, який націлений саме на пасивний дохід».

Ще один недолік — оподаткування при продажу активу або ж при отриманні дивідендів.

«Ну і в акціях є такий момент, як самостійний вибір ось цих надійних емітентів, тобто самостійний вибір якісної компанії, що звісно для новачка додає певної складності, якщо людина в цьому не розбирається», — резюмувала експертка.

ETF. Інвестиційні фонди — це такий портфель, в який вже входять десятки, сотні або тисячі акцій компаній, які відповідають певним критеріям. Тобто ви купуєте одну частку такого фонду і тим самим отримуєте доступ до всіх цих компаній та можете отримувати дивіденди з них усіх.

«Чому я сказала, що є альтернатива до акцій? Тому що ETF, на мою суб'єктивну думку, це найкращий інструмент для тих, хто тільки починає інвестувати. Чому? Тому що, по-перше, дуже широка диверсифікація. Це нівелює ризик, що ви можете обрати одну компанію і зробити це неправильно. Тобто навіть якщо в фонд входить 500 компаній і три з них збанкрутує, нічого страшного з вашим капіталом не станеться, тому що всі інші 400 з гаком компанії будуть себе стабільно почувати. Плюс це економія часу на аналіз. Вам не треба обрати кожну компанію окремо дивитись звіти, проводити глибокий аналіз. Фондом керує компанія, яка його випускає, тобто професіонали», — зауважила Наїда Хотинська.

Експертка наголошує, якщо розглядати потенціал зростання вартості фондів, то він нижчий, ніж у випадку з акціями. Водночас ETF мають низький поріг входу. Фонд можна купити дробним лотом або знайти досить якісний недорогий фонд до 100 $.

Серед недоліків експертка виділяє комісію за управління, яке фонд утримує з інвестора. А також відсутність можливості впливати на склад портфелів. Тобто ви не можете поміняти якусь акцію. «Наприклад, вам не подобається умовна Tesla і ви хочете замінити її на іншу акцію. Але ви не можете змінити склад фонду. Ви можете просто окремо собі в портфель потім докупити якусь акцію», — пояснює Надія Хотинська.

Важливо також розуміти, що ETF мають обмежену дохідність, це зазвичай середньоринкові показники. Тобто не можна з очікувати від ETF раптового зростання на тисячі відсотків, як це може статися з окремою акцією.

CEO освітнього проєкту Pro Invest Academy Наїда Хотинська підготувала для учасниць конференції VLASNA не лише важливі інсайти про інструменти для інвестування, але й подарунок. Хочете дізнатися який? Долучайтеся до перегляду запису трансляції конференції безкоштовно за посиланням.

Pro Invest Academy стала одним із партнерів івенту. Це — навчальна програма для створення власної інвестиційної стратегії та портфеля.

Крім того, партнерами виступили:

Благодійний фонд «Твоя опора» — один із найбільших фондів України, який з 2014 року під керівництвом Валерії Татарчу́к надає масштабну гуманітарну допомогу

«Біржовий університет» — єдиний в Україні навчальний центр із п’ятирівневою системою курсів для інвесторів.

Portmone — сервіс для простого і зручного прийому оплат: від платіжних посилань до повноцінного інтернет-еквайрингу.

Академії Мінфін — освітня платформа про фінансову грамотність, яка через онлайн-курси, воркшопи та вебінари вчить грамотно зберігати й примножувати свій капітал.

Конференція VLASNA відбулася в онлайн-форматі 9 липня. Організаторами стали фінансові портали Finance.ua та «Мінфін».