Ціни на пальне 17 липня: бензин та дизель знову дорожчають

У п’ятницю, 17 липня, в Україні продовжують зростати середні ціни на бензин та дизельне пальне. Водночас вартість автомобільного газу продемонструвала мінімальне символічне зниження. Про це повідомляє «Мінфін» із посиланням на дані Консалтингової групи «А-95».