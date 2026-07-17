У п’ятницю, 17 липня, в Україні продовжують зростати середні ціни на бензин та дизельне пальне. Водночас вартість автомобільного газу продемонструвала мінімальне символічне зниження. Про це повідомляє «Мінфін» із посиланням на дані Консалтингової групи «А-95».
17 липня 2026, 15:04
Ціни на пальне 17 липня: бензин та дизель знову дорожчають
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Середні ціни на пальне станом на 17 липня
Динаміка зміни вартості пального за останню добу виглядає наступним чином:
- Бензин А-95 преміум подорожчав на 21 копійку до 78,99 грн/л;
- Бензин А-95 також додав 21 копійку і в середньому коштує 75,07 грн/л;
- Бензин А-92 зріс у ціні на 9 копійок до 70,48 грн/л;
- Дизельне пальне подорожчало на 62 копійки до 77,10 грн/л;
- Автомобільний газ подешевшав на 1 копійку до 40,02 грн/л.
Ціни АЗС на пальне та автогаз
Джерело: Мінфін
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